Václav Havel promluvil jako hologram. Co předcházelo tomu, aby před lidmi vystoupil

Pro mnohé diváky to bylo velké překvapení. Při sledování středečního koncertu na Václavském náměstí v Praze se mezi vystupujícími náhle zjevil bývalý prezident Václav Havel, který zemřel v roce 2011. Přednesl přitom osmiminutový projev, který vizionářsky reflektoval současné dění. Redakce Aktuálně.cz zjišťovala, jakým "trikem" se podařilo vyvolat iluzi, že na jevišti stojí ikona sametové revoluce.

"Byla to jedna z nejsložitějších věcí, jakou jsme kdy připravovali," přiznává Jan Gregar, jeden z hlavních organizátorů Koncertu pro budoucnost, který patří k největším akcím v Praze během 17. listopadu. Už dlouho dopředu se organizátoři rozhodli, že se pokusí připravit vystoupení Václava Havla v podobě hologramu.

"Řekli jsme si, že pana prezidenta budeme chtít představit především prostřednictvím jeho projevů, ze kterých vybereme některé důležité pasáže. O to nám šlo nejvíce, připomenout jeho silné myšlenky," vysvětluje Gregar. Spojili se proto s ředitelem Knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským, který Havla velmi dobře znal, byl mimo jiné jeho mluvčím, detailně se orientuje v jeho díle, a navíc o něm v minulosti vydal i ceněnou knihu.

Aby ale návštěvníci koncertu měli co nejvíce autentický pocit, že vidí Václava Havla, bylo třeba najít herce, který dokáže co nejvíce přiblížit Havlovy typické pohyby i mimiku. Oslovili proto herce Roberta Mikluše, který v minulosti už hrál Václava Havla v divadle a ještě k tomu se s ním znal osobně. "Věděli jsme, že Václavu Havlovi se hraní pana Mikluše líbilo. A když jsme potom pustili výsledek blízké přítelkyni Václava Havla Evě Holubové, byla úplně dojatá. Říkala, že je to až neuvěřitelné," prozrazuje Gregar a upozorňuje, že velký dík patří režisérovi celého projektu Alexu Jindrákovi.

Dalším oříškem byl hlas Václava Havla. Nakonec jakoby jeho ústy promlouvá imitátor Petr Jablonský, který Havla i mnohé další známé osobnosti mnohokrát napodoboval. Přesto ještě organizátoři koncertu oslovili režiséra a lidi, kteří se v minulosti podíleli na takzvaném deepfake videu (metody, kdy je na videozáznamu zaměněn obličej původního člověka za někoho jiného) pro společnost HBO, na kterém mluvil falešný Miloš Zeman. Nynější prezident, známý kritikou novinářů, na zmíněném videu naopak vyzýval k ochraně žurnalistů.

"Byli ve studiu opravdu hodně dlouho, aby digitálně upravili hlas Petra Jablonského k co největší dokonalosti. Myslím, že tak z 95 procent hlas odpovídá hlasu Václava Havla," míní Gregar.

Ani to nebylo vše. Štáb, který na celém projektu pracoval, musel samozřejmě například upravit obličej herce Mikluše, snaha opět byla vytvořit co největší podobnost s obličejem Václava Havla. A následovaly opět detailní digitální úpravy obrazu, aby obličej byl skutečně dokonalý. A samozřejmě, aby navazoval na tělo," popisuje Jan Gregar.

Nutné bylo řešit také oblečení. Protože se vše natáčelo na černé pozadí, organizátoři hledali vhodný oděv, celý oblek, boty. Nakonec se rozhodli například pro červený svetr. A opět vycházeli z reálných základů, sehnali svetr, který se podobal tomu, který v minulosti nosil Havel.

Když už bylo vše připraveno, probíhala debata, jak hologram Václava Havla vyzkoušet přímo na místě. V noci z úterý na středu, několik minut před jednou hodinnou ranní, se najednou na Václavském náměstí objevil mluvící "digitální" Václav Havel. Na deset sekund. "Měli jsme obavu, aby někdo vystoupení nenahrál. Všechno jsme chtěli utajit až do skutečně posledního okamžiku," přiznává Gregar.

Aniž by to většina diváků tušila, už během středečního koncertu v zákulisí probíhaly poslední přípravy. Zatímco na pódiu zpívali a mluvili pozvaní účinkující, za oponou se připravovalo plátno pro světovou premiéru netradičního vystoupení Václava Havla.