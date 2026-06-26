V zamčeném autě v Praze zůstaly dvě děti. Hasiči museli rozbít okno

Pražští hasiči v pátek zasahovali v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali do péče záchranné službě. Informovali o tom na síti X.
Policisté a odborníci opakovaně upozorňují, že lidé nemají ve vedrech ani na krátkou chvíli nechávat děti či zvířata v zaparkovaných vozech. V Praze se v pátek odpolední teploty pohybovaly kolem 35 stupňů ve stínu.
V uzavřeném voze teploty dramaticky stoupají a hrozí nebezpečné přehřátí organismu. Přesto se s takovými situacemi hasiči, policisté a záchranáři každoročně přes léto setkávají.
„Upozorňujeme, že takto vysoké teploty mohou teplotu v autě zvýšit během chvíle o desítky stupňů. To může být velice nebezpečné jak pro dospělé osoby, tak i pro děti nebo domácí mazlíčky,“ zdůraznili hasiči v příspěvku.
V sobotu předpokládají meteorologové teploty až k 38 a v neděli ke 40 stupňům Celsia. Meteorologové nevylučují, že v neděli padne absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.
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