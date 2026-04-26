V zákoně o ČT a ČRo se mohou změnit i částky, s nimiž pro ně počítá, řekl Klempíř

Očekávané úpravy v návrhu zákona o médiích veřejné služby by se dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) mohly týkat i částek, s nimiž počítá pro rozpočty České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Klempíř to uvedl v Nedělní debatě ČT. Návrh zahrnující zrušení koncesionářských poplatků, který kritizuje opozice i někteří odborníci, je podle něj napsaný dobře, byť v něm očekává úpravy.
Klempířův návrh převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů rozhlasu. Poplatky přitom tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy.
Ministerstvo kultury podle Klempíře při určování částek 5,74 miliardy korun pro ČT a 2,07 miliardy korun pro ČRo vycházelo z výroční uzávěrky za rok 2024, protože novější údaje nebyly k dispozici. „Neříkám zase, že ta částka, která je v prvním znění zákona, že je pevná, že se nemůže měnit,“ uvedl.
Neupřesnil však, zda se aktualizuje s novou uzávěrkou za rok 2025. „Ještě nevím, může se to stát. Záleží to na diskusi, kterou povedeme v koaliční vládě s mými kolegy, a my se dohodneme, jaká ta částka bude. Ale určitě bude taková, abyste mohli provádět servis médií veřejné služby, abyste neměli omezení finanční, z kterého nás teďko společnost podezírá,“ řekl v ČT.
Kvůli obavám z ohrožení nezávislosti a omezení financí pro obě média vyhlásily odbory ČT i ČRo tento týden stávkovou pohotovost, ke které se připojila i iniciativa Veřejnoprávně. Ta v únoru vydala prohlášení, ve kterém vyslovuje obavy ze snah o ovládnutí médií veřejné služby. Pod prohlášení se podepsalo více než 3100 ze 4400 pracovníků televize a rozhlasu.
Zákon podle Klempíře vznikl mimo jiné kvůli loňskému průzkumu agentury Kantar, podle kterého si zrušení poplatků a jejich nahrazení přímými platbami přeje 60 procent dotázaných. Nynější pravidla jsou podle něj také nespravedlivá v tom, že poplatky platí lidi, kteří nemají televizi. Chybou dnešních předpisů také je, že jsou starší a táhnou za sebou dědictví z doby, kdy média ještě před digitalizací fungovala jinak, míní. Nový zákon má podle ministra i pomoci rozkrýt, za co ČT utrácí. „Chceme vědět, jak hospodaříte,“ řekl.
Zákon pokládá Klempíř za přehledný a jednoduchý. Není podle něj chybou, že na rozdíl od současného například výslovně nezakotvuje Televizní studio Brno a studio Ostrava. „Je napsán tak, aby vám nesvazoval ruce, vy si určíte, jestli budete mít regionální studia a kolik,“ řekl. Takové věci by podle Klempíře měl určovat management veřejnoprávních médií, nikoliv politici.
Mohlo by vás také zajímat: Jediná stála před sněmovnou proti vládě, mluvila s Klempířem. „Nemohla jsem mlčet,“ říká
Česko podle NATO nedá dvě procenta HDP na obranu ani letos, hlásí Babiš. My jsme slib splnili, ozval se Fiala
Česko letos podle hodnocení Severoatlantické aliance nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP. Podle NATO budou obranné výdaje činit 1,78 procenta HDP, řekl v nedělním videu na sociálních sítích premiér Andrej Babiš (ANO). Závazek nesplnila loni ani bývalá vláda Petra Fialy (ODS), protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP, dodal Babiš. Expremiér Fiala to ovšem obratem popřel.
Vlivný pražský lidovec má na nového šéfa strany velkou prosbu. Nejspíš ho nepotěší
Jan Wolf patří nepochybně k vůbec nejznámějším lidovcům v hlavním městě, několik let se pohyboval ve vedení Prahy. V poslední době dává najevo nesouhlas se směřováním KDU-ČSL, takže nebylo překvapením, že ho jeden z delegátů víkendového sjezdu navrhl jako protikandidáta favorita voleb na předsedu Jana Grolicha. Aktuálně.cz zajímalo, proč boj vzdal a co říká na nového předsedu.
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Výstřely a chaos. Cílem útoku učitele s brokovnicí byla Trumpova vláda
Těsně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, k němuž došlo v sobotu ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují hosté. Útočník, učitel a vývojář Cole Tomas Allen, po zadržení prohlásil, že cílil na členy Trumpovy vlády. Ti unikli nezranění.
Lukašenko je sice lstivý lišák, ale Putin ho do války zatáhne, varuje exministr
Bělorusko podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského začalo stavět silnice a vybavovat dělostřelecké pozice poblíž hranic s Ukrajinou. „Domníváme se, že se Rusko znovu pokusí zatáhnout Bělorusko do své války," napsal Zelenskyj na Telegramu. Vyjádřil se k tomu i jeho exministr zahraničí Dmytro Kuleba, který ve videu na svém youtubovém kanále varoval před několika varovnými signály.