V ulicích Prahy jsou odpůrci a příznivci potratů. Policie ve střehu, bojí se střetu

Nebylo loni v Praze vyhrocenější akce než byl Pochod pro život s odpůrci potratů, kterým se postavili do cesty příznivci potratů. Situace byla značně napjatá, pochod se musel zastavit a policie některé odpůrce proti jejich vůli z cesty "odnášela", což se dařilo jen částečně. Po roce jsou dnes opět všichni v ulicích a Aktuálně.cz situaci stejně jako loni mapuje.
Co do počtu je hlavní akcí Pochod pro život, který pořádá Hnutí pro život s mottem: "Přijďte vyjádřit podporu ženám čekajícím nečekaně dítě. Patnáct tisíc žen ročně ji nenachází. Nejlepší je prostě pomoct."
Jak se Aktuálně.cz loni přesvědčilo, tuto podporu chodí vyjádřit velké množství lidí všech generací, často jde o rodiny mezi kterými nechybí i menší děti. Řada účastníků patří k věřícím, o čemž svědčí i charakter celé akce.
Hodinu před polednem začala v sobotu v Katedrále sv. Víta mše svatá za těhotné ženy, jejich rodiny a nenarozené děti. Půl hodiny po poledni začíná samotný průvod, který míří v několika proudech na Václavské náměstí. Tam má po druhé hodině začít program, na kterém vystoupí mimo jiné několik veřejných osobností.
Hodinu před polednem začala také akce odpůrců pochodu a potratů, která probíhá v centru Prahy na Náměstí republiky pod názvem „Praha je feministická“ s mottem: „Omezování práva na interrupce u nás rozhodně nikdy neprojde!“. Za akcí je více organizací, pozvánku propaguje na sociálních sítí více skupin, nejznámější je patrně Amnesty Internetional.
V davu se objevují nápisy jako "Nejsem inkubátor", nebo "Co ti je do toho, už jsem velká" a "Držte vaše doktríny dál od její vagíny". Objevují se také duhové vlajky, symbol hrdosti a rovnoprávnosti. Na akci již dohlíží policie.
„11. dubna se opět postavíme za reprodukční práva,“ stojí na jejich pozvánce na Facebooku. I letos projde Prahou Hnutí pro život – organizace, která dlouhodobě usiluje o omezení reprodukčních práv v Česku. Pojďme společně ukázat, že práva žen a přístup k bezpečným interrupcím si zaslouží ochranu, ne omezování. Chceme dát jasně najevo, že útoky na reprodukční práva do demokratické společnosti nepatří. Budeme rádi, když se k nám přidáte i vy,“ zvou své příznivce.
Hlavním odpůrcem Pochodu pro život je Anarchistická federace, která vydala k sobotnímu protestu řadu informací, včetně pokynů, jak se mají protestující chovat. Už z těchto informací je zřejmé, že anarchisté se chtějí pochodu postavit, což se právě stalo i loni.
„V sobotu 11.4. 2026 nebudou pražské ulice patřit protiženskému Hnutí pro život. Naše město je a zůstane feministické!“ vyzývá Anarchistická federace, která slibovala, že na Náměstí republiky zazní projevy a hudební vystoupení. „Letošek bude barevnější než kdy jindy! Těšíme se na všechny kostýmy, které uvidíme,“ avizovali anarchisté.
V této chvíli jsou tedy v ulicích příznivci i odpůrci protestů, každý z nich na jiných místech, klíčové ale budou odpolední chvíle, kdy se průvod bude blížit od Pražského hradu k Václavskému náměstí. Pokud by se opět odpůrci pokusili pochod zastavit, což se jim loni podařilo, hrozil by vážný konflikt.
Loni vznikla velmi napjatá a vyhrocená situace, která trvala desítky minut. Část odpůrců pochodu na účastníky pokřikovala a část jim zatarasila cestu. Policisté dlouho vyzývali protestující k tomu, aby cestu uvolnili, následně s nimi debatovali a nakonec několik z nich „odnesli“.
Vše se ale táhlo kolem dvou hodin, takže účastníci pochodu se nakonec rozešli a protestující se radovali, že dosáhli svého. Jak informovalo Aktuálně.cz, celé dramatické dění dokonce skončilo u soudu, protože Hnutí pro život žalovalo policii, že nedokázalo pochod ochránit. O to lépe a ve větším množství se policie chystala na dnešní pochod a protesty.
Chystali se ale také protestující, Anarchistická federace jim poskytla podrobné informace, jak se mají například při protestu rozdělit do menších skupinek nebo že mají minimálně komunikovat s policií.
„Hnutí pro život nepatří do ulic, gynekologických organizací ani Poslanecké sněmovny. Omezování lidských práv v Česku neprojde! Nestojíme ale proti řadovému účastnictvu "Pochodu pro život," ale proti agendě představitelů Hnutí pro život. Náš nesouhlas a naše společné odmítnutí jejich skrývaným i přiznávaným záměrům bude proto mířený pouze na ně,“ avizovala Anarchistická federace.
I když tvrdí, že nejdou do střetu s účastníky pochodu, loni nejvíc trpěli běžní účastníci pochodu, jak Aktuálně.cz vidělo na místě. Právě účastníci, včetně dětí, byli terčem nadávek a nakonec i toho, že stáli dlouhý čas na jednom místě, protože cesta pochodu byla zatarasená. Mladým odpůrcům pochodu hlavně z řad anarchistů se právě díky tomu, že byli po malých skupinkách podařilo překonat policejní zátarasy a obsadit klíčovou ulici.
