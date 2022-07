V týdnu se postupně oteplí výrazně nad 30 stupňů, více pršet má jen ve čtvrtek

Počasí v Česku by v nadcházejících dnech mělo získat výrazně letní charakter. Postupně se bude oteplovat až nad tropických 30 stupňů Celsia. Na konci víkendu by mohlo být i 36 stupňů. Přeháňky budou spíše ojedinělé, více pršet má pouze ve čtvrtek. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

V pondělí bude ještě podobně jako v neděli oblačno. "Teploty však budou přece jen o trochu vyšší. Maxima se budou pohybovat nejčastěji mezi 18 a 23 stupni Celsia," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém Facebooku. Přeháňky nebo slabý déšť se v pondělí mohou objevit zejména na horách na jihozápadě a severovýchodě Česka. "Jinde budou jen výjimečnou záležitostí. K večeru bude srážek i oblačnosti ubývat," sdělil ČHMÚ. V úterý bude polojasno až oblačno, na severovýchodě se mohou místy vyskytnout přeháňky. Nejvyšší teploty vzrostou na 22 až 26 stupňů, ve středu pak už mohou dosáhnout hranice tropické třicítky. Na severovýchodě ale bude o něco chladněji. Od západu se ve středu začne obloha zatahovat. Ve čtvrtek má pak být převážně oblačno a místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty čekají meteorologové od 23 stupňů Celsia na severu po 32 stupňů na jihovýchodě. Související Musí vydržet i dobu ledovou. Švédové se připravují na stavbu jaderného úložiště 33 fotografií Pátek by měl být polojasný až oblačný, zejména na jihu se mohou ojediněle objevit bouřky. Maximální teploty se v závěru pracovního týdne budou držet pod hranicí 30 stupňů. To se ale změní o víkendu a na začátku příštího týdne. V sobotu by měly být nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, postupně pak 32 až 36 stupňů Celsia. Víkend bude slunečný, v jeho závěru se ale mohou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout bouřky.