V týdnu se oteplí, v noci a k ránu ale hrozí přízemní mrazíky. Na horách bude sněžit

Starobní důchody by se měly od ledna zvýšit průměrně o 825 korun. Solidární část všech starobních, invalidních a pozůstalostních penzí by se měla zvednout o 140 korun. K tomu by o 5,1 procenta měla vzrůst zásluhová procentní výměra důchodu podle odpracovaných let a výdělků. Návrh nařízení o valorizaci penzí zveřejnila vláda.

Od ledna se zásluhový díl zvýší také o bonus 500 korun za vychované dítě. S tímto výchovným by se průměrná starobní penze měla v lednu podle ministerstva práce dostat na 19 500 korun.

Na konci června vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení starobní, invalidní a pozůstalostní penzi více než 2,84 milionu lidí. Z nich 2,36 milionu tvořili starobní důchodci.

Kolik bude na zákonnou lednovou valorizaci důchodů potřeba, v podkladech k nařízení chybí. Ministerstvo práce jen uvádí, že navrhovaný rozpočet na příští rok s výdaji počítá. Podle návrhu rozpočtového zákona má mít resort práce v roce 2023 na penze skoro o 82 miliard korun víc než letos. Celkové výdaje mají činit 637,6 miliardy korun. Své důchodové systémy pak mají i obrana, vnitro a justice.