V týdnu budou tropické třicítky, místy se objeví silné bouřky

Do Česka míří tropy, ode dneška do čtvrtka se nejvyšší denní teploty budou pohybovat kolem 30 stupňů Celsia, v pátek se pak mírně ochladí. Místy se v týdnu vyskytnou bouřky, mohou být i silné. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

První tropický den letošního roku zažilo Česko v neděli, v Plzni - Bolevci bylo 30,3 stupně Celsia. Loni byl zaznamenám první tropický den téměř o měsíc dřív. "Dnes čekáme na obloze víc oblaků, ale protože k nám začíná před zvlněnou studenou frontou proudit teplý vzduch, bude v průměru o něco tepleji než v neděli. Dá se tak předpokládat, že se dnes objeví další stanice, kde se vyskytne tropický den," uvedl Český hydrometeorologický ústav na svém facebooku. Nejvyšší denní teploty v pondělí meteorologové očekávají mezi 26 a 30 stupni Celsia. Související Mokřady bojují proti suchu. Můžete si je založit i na zahradě, radí lidem odborníci V úterý bude ještě o něco tepleji, nejvyšší teploty vystoupají až ke 32 stupňům Celsia. Místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Ve východní polovině území se srážky objeví jen ojediněle. Podobný ráz počasí vydrží i ve středu a ve čtvrtek, v oba dva dny očekávají meteorologové nejvyšší denní teploty mezi 27 a 31 stupni Celsia. V pátek teploty přes den klesnou na 22 až 26 stupňů Celsia. Teplo bude v týdnu i v noci, mohla by tak být zaznamenána první letošní tropická noc, kdy teploty neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Nejteplejší noc očekávají meteorologové v pátek, kdy nejnižší noční teploty předpokládají mezi 19 a 15 stupni Celsia.

