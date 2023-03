V troskách Mynářova srubu se našel samopal. Policie vyšetřuje, komu patřil

Ve srubu bývalého hradního kancléře Vratislava Mynáře v Osvětimanech na Uherskohradišťsku se po loňském požáru našel samopal. Policie vyšetřuje, zda byla zbraň před požárem funkční a komu patřila. Napsal to v pátek server Seznam Zprávy a Český rozhlas. Seznam Zprávy uvedl, že ve srubu se po požáru našla nelegálně držená zbraň. Policie se případem zabývá kvůli podezření z nedovoleného ozbrojování.

"V daném případě byl nalezen samopal sovětské výroby," uvedl pro Český rozhlas Radiožurnál (ČRo) náměstek okresního státního zástupce v Uherském Hradišti Lukáš Mahdal. Při balistickém posouzení se podle něj zjistilo, že zbraň je poškozená, nekompletní a nefunkční. "Špatný technický stav byl způsoben pravděpodobně dlouhodobým působením vysokých teplot," uvedl Mahdal. "Bylo také zjištěno mechanické poškození bicí pružiny. V tom stavu, v jakém byla nalezena, střelby schopná nebyla," dodal. Jestli byla zbraň schopná střelby před požárem, vyšetřovatelé podle ČRo zatím nevědí.

Policie zahájila úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu nedovoleného ozbrojování, uvedl pro Seznam Zprávy Radim Daňhel z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. "Zbraň není evidovaná, tudíž jsou v tuto chvíli předmětem šetření okolnosti nálezu i to, komu patřila," potvrdil pro ČRo Mahdal. Bližší informace by mohl sdělit do jednoho měsíce, doplnil.

Mynář pro iDNES.cz uvedl, že žádnou ilegální zbraň nevlastnil ani neukrýval. "Jednalo se o historický artefakt z 2. světové války, po praotci, byl nefunkční a nebyl jsem ani právoplatným majitelem této věci. Byla v majetku jiného rodinného příslušníka," sdělil. Policii toto vysvětlení již poskytl, dodal.

Dřevěná budova hospody Na Srubu v Osvětimanech, v jejímž podkroví měl Mynář byt, loni v březnu téměř kompletně vyhořela. Objekt, který vlastní Mynářova firma, podle policie někdo úmyslně zapálil. Kriminalisté ale pachatele nevypátrali a případ koncem loňska odložili. Trestní řízení vedli pro spáchání zločinu obecného ohrožení.

Mynář je od jara 2021 trestně stíhaný za poškozování finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. V případu jde o šestimilionovou dotaci na dostavbu penzionu v Osvětimanech, kterou získala Mynářova společnost Clever Management. Podle policie neuvedla v žádosti všechny údaje, a peníze proto získala neoprávněně.