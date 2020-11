V jízdenkové kauze soud znovu osvobodil všechny obžalované včetně Rittiga a Dvořáka

Soud v pátek znovu zprostil viny všechny obžalované v takzvané jízdenkové kauze pražského dopravního podniku (DPP) a firmy Neograph. Osvobození se týká i někdejšího šéfa DPP Martina Dvořáka a lobbisty Iva Rittiga. Verdikt není pravomocný. Obžaloba tvrdí, že k Rittigovi putovalo přes karibskou firmu 17 haléřů z každé jízdenky, kterou papírna Neograph vyrobila pro dopravní podnik.

Senát pražského městského soudu dospěl k závěru, že skutky popsané v obžalobě nejsou trestnými činy. Dnešní rozsudek si z 12 obžalovaných přišel poslechnout jen bývalý ekonomický ředitel DPP Ivo Štika a účetní Jaroslav Kubiska, který má v kauze postavení spolupracujícího obviněného a jediný přiznává vinu.

Podle státního zástupce Dvořák nezákonně obešel výběrové řízení a přidělil zakázku Neographu. Žalobce pro něj žádal šestileté vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení firem a dvoumilionový peněžitý trest. Pro Rittiga chtěl čtyři roky za mřížemi a čtyřmilionový trest. Dalším devíti obžalovaným navrhoval tresty v rozmezí od tří do sedmi let vězení a od dvou do tří milionů korun. U Kubisky chtěl upustit od potrestání.

Rittig už dříve prohlásil, že obžaloba je plná lží a výmyslů a že s DPP, natož s jeho tunelováním, neměl nic společného. Dvořák zdůraznil, že nikdy nezasahoval do výběrových řízení.

V rozsáhlé kauze DPP původně čelilo obžalobě 17 lidí a soudce Petr Hovorka je už loni na jaře všechny osvobodil. Podle něj se totiž nepodařilo mimo jiné prokázat, že DPP vznikla škoda. Pražský vrchní soud však letos v červnu potvrdil zprošťující verdikt jen u pěti obviněných. Větev Neographu vrátil Hovorkovi k dalšímu dokazování, přičemž uvedl, že Neograph byl jednoznačně tunelován a že 17 haléřů z každé jízdenky nebylo provizí, jak tvrdí obhajoba. U Petera Kmetě z karibské firmy Cokeville Assets a Jana Janků z Neographu se podle názoru odvolacího senátu trestná činnost prokázala a u Dvořáka a Štiky byl zprošťující rozsudek předčasný.