V sobotu znovu začne rekonstrukce dálnice D1. Letos se má pracovat na 71 kilometrech

První letošní práce na opravách dálnice D1 začnou v sobotu. Rekonstrukce bude letos pokračovat na sedmi úsecích s celkovou délkou 71 kilometrů, do konce roku chce stát otevřít 37 kilometrů. Jde o největší část od zahájení oprav před sedmi lety. Na pěti opravovaných úsecích budou hlídat sníženou rychlost radary. Modernizace dálnice by měla být dokončena v příštím roce.

V sobotu začnou první přípravné práce u sjezdu na Benešov na 21. kilometru. V noci ze soboty na 29. února pak budou stavaři demolovat dva dálniční nadjezdy u Humpolce. Na dalších úsecích bude rekonstrukce zahájena během března a dubna. Zásadní část prací pak bude pokračovat od 6. března, kdy stavaři zahájí další opravy na úsecích u Mirošovic a u Velkého Meziříčí, oznámil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Opravy letos budou pokračovat na všech dosud nedokončených úsecích. Do konce roku by práce měly skončit na úsecích Mirošovice-Hvězdonice, Soutice-Loket, Humpolec - Větrný Jeníkov a na obchvatu Velkého Meziříčí. Celkem by na konci letošního roku mělo být hotovo 127 kilometrů dálnice, což je přibližně 80 procent z celkové délky. Poslední tři úseky, které mají celkovou délku 34 kilometrů, plánují silničáři otevřít v příštím roce.

Řidiči budou mít podle Havlíčka po dobu rekonstrukce k dispozici vždy dva pruhy v obou směrech, v opravovaných úsecích budou ovšem zúženy. "Chci také posílit komunikaci s řidiči, aby měli co nejvíce informací o postupu modernizace, věděli, co se chystá a mohli se tomu přizpůsobit," uvedl.

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla budou uzavírky na celých 71 kilometrech od dubna po dobu asi čtyř měsíců. Nejdelší souvislá omezení o délce 25 kilometrů budou na Vysočině mezi Koberovicemi a Větrným Jeníkovem. První letos dokončené úseky se budou otevírat přibližně v polovině srpna.

Po dobu rekonstrukce bude na opravovaných úsecích snížená maximální rychlost na 80 km/h. Tu budou hlídat radary na úsecích Mirošovice-Hvězdonice, Soutice-Loket, Humpolec - Větrný Jeníkov a Velký Beranov - Měřín. Podle Mátla se kontroly rychlosti v minulých letech osvědčily a přispěly k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy. O umístění radarů budou řidiče informovat značky.

Opravy D1 jsou rozděleny do 20 úseků, 13 z nich je dokončeno. Kompletní rekonstrukce D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou začala v roce 2013. Dosud je hotovo 90 kilometrů. Termín dokončení se opakovaně posunoval, nyní se počítá s rokem 2021 s výjimkou mostu Šmejkalka poblíž Mirošovic, který bude rekonstruován později.