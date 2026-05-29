V sobotu se v Česku objeví bouřky, mohou padat i kroupy. Kde hrozí nejvíce?

ČTK

V části Česka se mohou v sobotu objevit lokální bouřky. Moc při nich nenaprší, rizikové budou spíše nárazy větru, výjimečně budou padat i kroupy. Odpoledne a večer dorazí především do západních a jižních Čech. Izolované bouřky budou i jinde. V pátek to uvedl Český hydrometeorologický ústav na síti X. Informace upřesní v sobotu dopoledne.

Ilustrační foto.Foto: Reuters
„Největší pravděpodobnost bouřek bude odpoledne a v podvečer těsně před studenou frontou hlavně v západní, jihozápadní a jižní polovině Čech. Izolovanější bouřky by se mohly vyskytnout také ve středních částech Čech, v části Moravy a Slezska a na Vysočině,“ informovali meteorologové. Na severu a východě Čech se mohou bouřky objevit v sobotu ráno a dopoledne.

Sobotní bouřky budou spíše izolovanější. „Mnoho srážek z nic nečekejte, protože budou postupovat poměrně dost rychle k jihozápadu. Déšť sice může být intenzivnější, ale jen krátkodobě. Úhrny nebudou vysoké a budou hodně lokální. Hlavním rizikem budou nárazy větru, výjimečně se mohou objevit ale i kroupy,“ dodali meteorologové.

Další informace k charakteru a výskytu bouřek zveřejní meteorologové v sobotu. Je možné, že na silné bouřky vydají výstrahu.

V noci a během soboty podle předpovědi počasí přibude oblačnosti, po delší době sucha očekávají meteorologové alespoň místy přeháňky, déšť a bouřky. K večeru se začne vyjasňovat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů, na severovýchodě země bude chladněji s maximy kolem 22 stupňů.

Podobný ráz počasí vydrží v neděli, v pondělí by měl být déšť trvalejší a teploty klesnou ke 20 stupňům Celsia.

„A co myslíte? Že mu to zatajili?“ odpověděl Peskov ironicky na otázku, zda byl Putin o incidentu informován.

ŽIVĚ Putin o incidentu s dronem v Rumunsku ví, oznámil Kreml. K autorství se nemá

Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.

Bývalá vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha

Tentokrát Tünde Bartha Babišovi zavařila. Výsledkem může být kolaps péče o závislé

Přesun vládních agend pod vybraná ministerstva pod taktovkou Andreje Babiše a šéfky Úřadu vlády Tünde Barthy bude mít praktické dopady, které mohou premiéra zasáhnout tam, kde to nejmíň potřebuje. Ze všeho nejvíc se ale ukazuje, že premiér a jeho okolí improvizují, namísto aby postupovali koncepčně a systémově. Doplatit na to ovšem může celá země, varují odborníci.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Blokáda u Íránu skončí, prohlásil Trump. Brzy prý učiní definitivní rozhodnutí o dohodě

Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Podle dřívějších informací webu Axios dosáhly obě strany velkého pokroku na cestě k dohodě o prodloužení příměří, které schází pouze Trumpův souhlas.

Veškeré vybavení má k jižnímu pólu Měsíce dorazit ještě před plánovaným přistáním lidské posádky, se kterým NASA počítá nejdříve v roce 2028 při misi Artemis III.

Přelomové plány s Měsícem. Na jižním pólu vznikne obří základna, první krok k osídlení

NASA rozjíždí největší návrat člověka na Měsíc od dob programu Apollo. Americká kosmická agentura už objednala první robotické moduly, měsíční buginy i speciální drony, které mají připravit rozsáhlou základnu na jižním pólu Měsíce ještě před příletem astronautů. Projekt za stovky miliard dolarů má být prvním krokem k trvalému osídlení Měsíce a později i k cestě lidí na Mars.

