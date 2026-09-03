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Domácí

Hrozí další tropy. V sobotu se mírně ochladí, pak začnou teploty zase stoupat

ČTK
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Po teplém pátku se v sobotu mírně ochladí a bude pršet. V neděli a dalších dnech pak bude opět slunečno. Teploty budou zase stoupat a na začátku příštího týdne by se přes den mohly dostat až ke 30 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

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ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Gergitek
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Ve čtvrtek bude většinou oblačno, srážky se ale objeví jen ojediněle v Čechách. Odpolední teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27 stupňů.

Pátek bude podle meteorologů nejteplejším dnem tohoto týdne, kdy teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů. Večer se od západu zatáhne a může pršet.

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Srážky se pak podle ČHMÚ v sobotu vyskytnou na většině území, ojediněle se objeví i bouřky. Od západu pak bude déšť zase ustávat. Noc na sobotu bude ještě teplá, nejčastěji bude mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší denní teploty budou mezi 19 a 23 stupni, na jihu a jihovýchodě může být 26 stupňů.

V noci na neděli teploty klesnou na deset až pět stupňů. Přes den bude slunečno a bude se opět oteplovat. Teploměr přes den ukáže 21 až 25 stupňů. Podobné počasí meteorologové očekávají i v pondělí, denní teploty ale budou o dva až tři stupně vyšší. Postupně by se na začátku příštího týdne mohly dostat až k tropickým 30 stupňům.

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