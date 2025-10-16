Česko čeká studený víkend, v neděli může i mrznout. Příští týden přijde obrat

"Během soboty přejde přes naše území od severu studená fronta. Za ní se bude přes střední Evropu dále k východu přesouvat tlaková výše a po její zadní straně k nám na přelomu příštího týdne začne proudit teplejší vzduch od jihu," uvedli meteorologové.
V pátek bude většinou oblačno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci klesnou na osm až čtyři stupně, přes den vystoupají na deset až čtrnáct stupňů.
Také v sobotu bude hodně oblačnosti, zejména na severovýchodě může pršet, na horách i sněžit. Přes den se bude postupně vyjasňovat. Noční teploty budou mezi sedmi a třemi stupni, denní mezi sedmi a 12 stupni.
V neděli už bude jasno nebo skoro jasno. V noci mohou být až minus tři stupně, přes den mezi osmi a 12 stupni. Podobné počasí bude pokračovat i v pondělí.
Od úterý se pak začne postupně oteplovat, ke konci příštího týdne by se denní teploty mohly dostat až k 17 stupňům.