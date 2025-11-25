V sídle Správy železnic zasahují kriminalisté, v hledáčku mají zakázku z Pardubic

"Mohu pouze uvést, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Vyjádření státního zastupitelství se zjišťuje.
Mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová uvedla, že policie požádala o některé dokumenty. "Mohu potvrdit pouze to, že se do budovy dostavila policie s výzvou k vydání věci. Poskytujeme veškerou součinnost," řekla serveru.
Podle webu se zásah týká i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). "Byli jsme požádáni o součinnost, kterou poskytujeme," řekl ČTK bez bližších podrobností mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Rekonstrukce železničního uzlu v Pardubicích, která stála téměř sedm miliard korun bez DPH, trvala téměř čtyři roky a skončila loni v květnu. Práce zahrnovaly opravy nástupišť a vybudování pátého nástupiště. Uzel má od té doby nové zabezpečovací zařízení, trakční vedení nebo mosty. Vznikla nová zastávka a železniční lávka.