V senátních volbách mají mít podle kurzů navrch Grolich a obhájci mandátu

Téměř jasnou šanci na vítězství v letošních volbách do Senátu mají podle bookmakerů předseda KDU-ČSL Jan Grolich nebo několik současných senátorů obhajujících mandát. Sdělily to největší české sázkové kanceláře Tipsport a Fortuna.
Těsný bude souboj v Praze 1 mezi nakladatelem Jiřím Padevětem (za STAN) a starostou Prahy 7 Janem Čižinským (Praha Sobě). Jeho bratrovi Pavlovi (Levice) příliš šancí sázkaři nedávají.
Poměrně jasnou šanci na zvolení mají také někteří současní senátoři Tomáš Fiala (nestraník za ODS) za Strakonice, Petr Štěpánek (STAN) za Příbram, Jan Sobotka (nestraník za STAN) z Vrchlabí a Zbyněk Linhart (nestraník za STAN) za Děčín. U všech se kurz pohybuje okolo 1,1:1.
„Blízko pak mají do Senátu i Ivo Trešl (STAN) v obvodě Louny s kurzem 1,25:1, Tomáš Goláň (ODS) v obvodě Zlín v kurzu 1,23:1, v obvodě Karviná Lenka Brzyskowská (ANO) v kurzu 1,3:1 a Petr Vrána (ANO) v obvodě Přerov, který má kurz 1,2:1,“ řekl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.
Pozornost sázejících podle mluvčího Fortuny Petra Šraina budou poutat také volby v Plzni. Tam kandiduje bývalý náčelník generálního štábu armády Karel Řehka (nestraník za STAN) proti obhajujícímu Lumíru Aschenbrennerovi (ODS). Řehka je pak favoritem v kurzu 1,5:1, na Aschenbrennera je kurz 2,3:1.
„Ve Žďáru nad Sázavou chce oživit kariéru bývalý předseda SOCDEM a neúspěšný kandidát na ministra kultury Michal Šmarda v kurzu 4,3:1 a do Senátu by zde chtěl i poslanec za SPD Radek Koten s kurzem 20:1. V Uherském Hradišti by se zase do vrcholné politiky ráda vrátila bývalá poslankyně za ANO Margit Balaštíková s kurzem 11:1, kterou 'proslavila' údajná objednávka vraždy psa partnerky jejího exmanžela,“ dodal Šrain.
V Hradci Králové pak kandiduje bývalý ministr Martin Dvořák (STAN) s kurzem 1,5:1, kterého vyzve například Zuzana Ceralová Petrofová (ODS), prezidentka firmy vyrábějící klavíry Petrof. Na tu je ale podle Šraina kurz 5,5:1.
V Praze bude vedle souboje mezi Padevětem a bratry Čižinskými vyrovnaná také volba v Praze 5. Tam je zhruba 50procentní šance na zvolení Václava Lásky (SEN 21) oproti ostatním kandidátům.
V Praze 9 pak tipují sázkaři obhajobu křesla senátora Davida Smoljaka (STAN) v kurzu 1,18:1. Smoljak je tak podle Hadravy největším senátním favoritem v celém hlavním městě.
Nejvíce je zatím vsazeno u Tipsportu 38 000 korun na to, že se Miroslav Plevný (nestraník za STAN) v obvodu Cheb nestane senátorem v aktuálním kurzu 2:1. Stále je však favoritem v kurzu 1,67:1.
„Za touhle tendencí zřejmě stojí intenzivní kampaň Sandry Tsoukernik (ANO), která může zvednout k hlasování jinou sortu voličů, navíc ANO má v obvodu Cheb poměrně silnou pozici. Pro druhé kolo tak bude zřejmě ona soupeřem Miroslava Plevného,“ dodal Hadrava.
Volby do Senátu se uskuteční v některých okresech společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Kandidáti, kteří v prvním kole senátních voleb získají přes polovinu všech hlasů, jsou automaticky zvoleni. V jiném případě dva s nejvíce hlasy postupují do druhého kola.
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