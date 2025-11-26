Domácí

Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 22 minutami
V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí. Poškození je podle Správy železnic rozsáhlé, obnovení provozu očekává až ve večerních hodinách. Mezinárodní vlaky mezi Prahou a Berlínem jezdí po alternativní trase přes Lysou nad Labem a Mělník. Vlaky mohou nabírat zpoždění až 120 minut.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Ludvík Hradilek

Zastavení provozu na hlavním železničním koridoru přes Ústecký kraj značně komplikuje dopravu. Cestující na ústeckém hlavním nádraží ráno řešili, jak se dostanou do zaměstnání nebo do školy. Někteří se vraceli domů pro auta.

Vlaky jsou v úseku Prahou a Ústím nad Labem a zpět vedeny odklonem přes stanici Lysá nad Labem a Mělník, vlaky nejedou přes stanici Praha-Holešovice. Zpoždění za úsekem s odklonem se může zvýšit o 90 až 120 min, informují České dráhy na svých webových stránkách.

Související

Dopravu ochromil sníh, záchranáři hlásí už 60 nehod. A bude hůř, varují meteorologové

neuvedeno

Mezinárodní spoje Berliner už jezdí po alternativní trase, která je delší. Vlaky mohou nabírat zpoždění až 130 minut. Vlaky linky Krušnohor, která spojuje Prahu, Ústí nad Labem a Cheb, nejedou mezi Prahou a Ústím. Vlaky z Prahy do Děčína nahrazují v úseku Bohušovice nad Ohří - Hněvice a zpět autobusy.

Za regionální vlaky zavedly České dráhy kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu v úseku Hrobce - Roudnice nad Labem - Hněvice. "Ve stanicích Bohušovice nad Ohří, Hrobce, Hněvice jsou cestujícím k dispozici naši zaměstnanci, kteří jim pomohou při přestupu do autobusů náhradní dopravy," uvedl mluvčí dopravce Filip Medelský. 

Problémy v Roudnici se opakují

Nehoda se stala před půlnocí. Věcí se zabývá Ústecký kraj, který opravuje most v Roudnici. Mluvčí Správy železnic Martin Kavka řekl, že později odpoledne by mohl být obnoven provoz po jedné koleji.

Stejná situace se v Roudnici nad Labem už stala, naposledy v sobotu. Ve městě se opravuje Špindlerův most, který vede přímo nad hlavní železniční tratí. Trať byla elektrifikovaná až po stavbě mostu, proto jsou troleje umístěné níž, než je standardní výška. Aby bylo možné na opravě mostu bezpečně pracovat a zároveň zachovat provoz vlaků, vznikl tzv. neutrální úsek bez napětí, který je ale kvůli prostorovým možnostem kratší než obvykle.

Z toho důvodu musely být podle projektu použity takzvané hákovnice, což jsou bezpečnostní prvky, které se zavěšují na troleje, a v situaci, kdy strojvedoucí zapomene stáhnout sběrač, ochrání pracovníky stavby před úrazem elektrickým proudem.

Stávající technické řešení navrhl projektant investora a jiný postup než využití hákovnic nebyl možný. Proto Správa železnic zavedla ještě nadstandardní opatření, na nutnost stáhnout sběrač jsou všichni strojvedoucí telefonicky upozorňováni před vjezdem do úseku.

Související

Zastaví zima české vlaky? "Ajznboňáci" vymysleli domácí zlepšovák, tvrdí šéf drah

Foto: Zima je tu. Nechte se očarovat jejími krásami. /// Ilustrační snímek ///

Opatření byla přímo na místě projednána s Federací strojvůdců. Přesto se objevují případy, kdy nejsou respektována. Kvůli opakovaným mimořádným událostem Správa železnic objednala nová výluková návěstidla se zábleskovými světly, která zvyšují viditelnost výstrahy.

Most přes Labe opravuje Ústecký kraj. Se zástupci krajského vedení Správy železnic téma narušení trakčního vedení řeší. "Společně se hledá alternativní řešení, ale doposud se takové nepodařilo najít s ohledem na splnění všech bezpečnostních norem a požadavků. Z hlediska stavby mají mostová pole nad tratí prioritu a je snaha je dokončit co nejdříve, aby se mohla zrušit nutnost nulového pole," řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Most v Roudnici je kvůli opravám uzavřený od začátku letošního března pro veškerou dopravu. Rekonstrukce skončí příští rok na podzim.

 
Mohlo by vás zajímat

Sníh ztěžuje dopravu po Česku. Havarovaly dva autobusy, vlaky nabírají obří zpoždění

Sníh ztěžuje dopravu po Česku. Havarovaly dva autobusy, vlaky nabírají obří zpoždění

Stanjurův rozpočet nepůjde opravit, připravíme vlastní, oznámil Babiš

Stanjurův rozpočet nepůjde opravit, připravíme vlastní, oznámil Babiš

Zákeřnou nemoc Češi podceňují. Láme kosti, může i zabít, řešení ale existuje

Zákeřnou nemoc Češi podceňují. Láme kosti, může i zabít, řešení ale existuje
3:46

Tvář Babišova ANO řeší problém: Zajištěný majetek, manžel před soudem kvůli megakauze

Tvář Babišova ANO řeší problém: Zajištěný majetek, manžel před soudem kvůli megakauze
domácí Aktuálně.cz Obsah vlak zpoždění zima Praha Ústí nad Labem České dráhy Doprava železnice

Právě se děje

před 2 minutami
Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc
1:38

Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc

Požár, který ve středu zachvátil obytný komplex, v Hongkongu, si vyžádal nejméně čtyři oběti a tři zraněné. Šíření plamenů napomohlo bambusové lešení.
před 20 minutami
Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují
2:05

Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují

Přepis rozhovorů mezi Stevem Witkoffem a Jurijem Ušakovem zveřejnila v noci na středu Bloomberg.
před 22 minutami
Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut

Mezi Prahou a Ústím nad Labem nejezdí vlaky. Spoje se zpožďují o desítky minut

V Roudnici nad Labem nákladní vlak strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí.
před 24 minutami
Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu
1:07

Příležitost dělá zloděje. První záběry z nové lupičské komedie Poberta jsou tu

Ve filmu talentovaného režiséra a scenáristy Ondřeje Hudečka se objeví Matyáš Řezníček, Stanislav Majer, Václav Neužil či Denisa Barešová.
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu
Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu

Komentář: Trump ohrožuje armádu i občany

před 55 minutami
Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Kontroverzní návrh EU proti dětské pornografii prošel, Česko s ním nesouhlasilo

Zástupci členských států EU se ve středu shodli na návrhu, který má řešit šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí.
Aktualizováno před 57 minutami
Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Schick hrdinou, Němci ale řeší i výbuch arogance. Kreativní rýpanec rozbouřil sítě

Německý fotbal si užívá sladké vítězství. Bayer Leverkusen dokázal na Etihad Stadium potupit domácího giganta Manchester City.
Další zprávy