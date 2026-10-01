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Domácí

V Rakousku se vážně zranil Čech, při fotografování se zřítil ze skály

ČTK
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V Rakousku se vážně zranil Čech, který se při fotografování zřítil ze skály. Ve čtvrtek o tom informovala tyrolská policie.

Fotogalerie / Ovce v Alpách / Reuters / 1
Alpy, ilustrační fotoFoto: Reuters
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Neštěstí se stalo ve středu večer v Tyrolsku u nádrže Schlegeisspeicher, kde 34letý Čech pořizoval fotografie přírody. Na skalním výběžku u potoka Unterschrammachbach si postavil fotoaparát se stativem. Následně ale uklouzl a zřítil se zhruba 30 metrů do kamenitého koryta potoka.

Policie sdělila, že Čech utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho po ošetření na místě transportovali vrtulníkem do nemocnice.

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