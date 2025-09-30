Domácí

V první větvi havířovské bytové kauzy obžalováno sedm lidí a tři firmy

před 2 hodinami
V první větvi kauzy havířovských bytů státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžaloval sedm lidí a tři firmy za machinace s veřejnými zakázkami. Hrozí jim až osm let vězení.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Informoval o tom web iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Podle žalobce se měli dopustit mimo jiné machinací se zadáváním veřejných zakázek za 72 milionů korun a také úplatkářství.

Ve druhé větvi kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili v září sedm lidí v souvislosti s pronajímáním městských bytů. Mezi nimi je i primátor Ondřej Baránek (ANO).

"Státní zástupce podal ve věci ovlivňování veřejných zakázek na opravu městských bytů v Havířově dne 29. září obžalobu na sedm fyzických osob a tři právnické osoby," potvrdil dozorující státní zástupce Vojtěch Pospíšil. Trestná činnost měla podle něj probíhat nejméně od února 2019 do dubna 2023.

Obžalovaným je podle něj kladeno za vinu, že zjednali neoprávněnou výhodu předem vybraným subjektům při zadávání veřejných zakázek v celkovém objemu téměř 72 milionů korun.

"Těmto vybraným subjektům byly předem známy předpokládané ceny veřejných zakázek, zatímco další subjekty záměrně podávaly nadsazené nabídky," uvedl žalobce. Tím podle něj vznikla Havířovu škoda převyšující devět milionů korun. "Za sjednání těchto výhod byly poskytnuty peněžní úplatky a jiné majetkové výhody v celkové výši nejméně 5,5 milionu korun," doplnil.

Obvinění v první větvi havířovské kauzy padla na jaře 2023. Na podzim 2024 pak kauzu rozšířili ještě o další osobu a zmíněné tři firmy.

Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají od minulého týdne pozastavené členství. Baránek uvedl, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora nereagoval.

 
