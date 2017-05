V případu úniku informací jde do vazby osmý obviněný, proti rozhodnutí podal stížnost

před 1 hodinou

V případu úniku informací z policejních databází jde po úterním rozhodnutí brněnského městského soudu do vazby osmý obviněný, dotyčný si proti tomu podal stížnost. Obviněných je 18 lidí. Vyšetřování, které vede Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou, se týká bývalých elitních policistů a podnikatelů. U všech lidí, kteří skončili ve vazbě, žalobci navrhovali koluzní důvod vazby. Hrozilo tedy podle nich nebezpečí, že by dotyční mohli mařit objasnění trestní věci či ovlivňovat svědky, případně spoluobviněné. Posledního z těch, které soud poslal do vazby, se podařilo zadržet až v sobotu, protože předtím pobýval v zahraničí.

