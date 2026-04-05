Reklama
Reklama
V případu požáru ve zbrojovce byl obviněn další člověk, jiný byl zadržen v Bulharsku

ČTK

Kriminalisté obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česká republika požádá o jeho vydání.

Okresní soud v Pardubicích, obviněná, jednání o vazbě, policisté
Policisté přivádějí muže v poutech k Okresnímu soudu v Pardubicích, který bude rozhodovat o vazbě pro obviněné z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding, 24. března 2026, Pardubice.Foto: ČTK
Reklama

Policie to večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.

Vrchní státní zastupitelství v Praze uvedlo, že oba noví zadržení jsou cizinci. „V současné době jsou s touto osobou prováděny úkony trestního řízení,“ napsali žalobci.

Dosud bylo známo, že zadrženo bylo pět lidí, čtyři z nich poslal v uplynulých dnech pardubický okresní soud do vazební cely, čtvrtý - americká občanka - byla podle dosavadních informací v předběžné vazbě na Slovensku. Slovenská policie uvedla, že ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.

Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Reklama
Reklama

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž, cizí státní příslušnosti. Deník Referendum dříve uvedl s odkazem na advokáta jednoho z nich Pavla Čižinského, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.

V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádělo, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších lidech, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých ale neupřesnil.

Podzemní skupina zapálila klíčový český závod společnosti Elbit Systems. Zdroj: Earthquake Faction. | Video: Earthquake Faction
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte

Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Reklama
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají

Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.

Reklama
Reklama
Reklama