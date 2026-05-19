19. 5.
V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem, 15 lidí se zranilo

ČTK

V pražských Záběhlicích se v úterý dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se asi 15 lidí, záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem raněných. Provoz je v místě omezen, informovala policie a záchranná služba na síti X.

Nehoda autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích.Foto: Policie ČR
Nehoda se stala v Chodovské ulici. Autobusy v tomto místě jezdí po tramvajovém páse. Podle zveřejněných fotografií se autobus s tramvají střetly čelně. „Na místě je více zraněných osob. Upozorňujeme řidiče, že z důvodu poskytování pomoci zraněným a vyproštění řidiče je v místě omezen provoz,“ uvedla policie. Hasiči následně uvedli, že řidiče se podařilo vyprostit. Podle nich je silnice uzavřena z obou stran.

Kvůli nehodě nejezdí tramvajové linky mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem, místo nich dopravní podnik nasadil náhradní autobusovou dopravu.

Nejnovější
Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělním jednání vlády zcela nečekaně rozhodl, že po více než 20 letech existence zanikne od 1. července Odbor pro lidská práva a ochranu menšin Úřadu vlády ČR. Vláda rovněž překvapivě schválila přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví.
Takový zásah Babiše nikdo nečekal. Rozmetal boj proti drogám i za lidská práva

Ačkoli premiér Andrej Babiš nedával před pondělním jednáním vlády najevo, že by chtěl něco měnit v boji proti závislostem, stejně jako nemluvil o lidských právech, provedl v těchto oblastech razantní změny. A to takové, proti nimž protestují odborníci z obou oblastí. V úterý pak vyšlo najevo, že ve funkci má v rámci změn od července skončit i dosavadní národní protidrogový koordinátor Pavel Bém.

Podle autora námětu filmu Stav odpojen, který se natáčel v ulicích Olomouce, je snímek "punkovou poctou devadesátkovým béčkovým akčňákům".
V Olomouci se chystá premiéra akčního filmu, který se v tomto městě natáčel

Ve čtvrtek 21. května se v Olomouci uskuteční premiéra akčního krátkometrážního filmu natočeného právě v ulicích tohoto města. Snímek s názvem Stav odpojen vznikal loni na přelomu srpna a září. Podepsáni jsou pod ním zástupci kaskadérské skupiny a ředitel olomouckého divadla Tramtarie Vladislav Kracík. Hraje v něm například i Albert Čuba, který řídí ostravské divadlo Mír.

Poušť Atacama - Chile
Při výpravě v chilských Andách zahynul český diplomat

Při výpravě do chilských And zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Upozornil na to v úterý server iDnes.cz. Podle chilských médií Čech před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce a poté jeho tělo našli záchranáři. Diplomat působil na velvyslanectví od roku 2022 jako atašé, na starosti měl finančně-hospodářskou agendu, uvedl server.

Písničkářka Radůza si novou píseň Jako bych žil v traileru natočila i produkčně připravila zcela sama.
„Nejtěžší bylo donutit generátor videí, aby mě nesvlékal.“ Radůza má nový videoklip

Písničkářka Radůza právě vydává nový singl a videoklip Jako bych žil v traileru a volně jím navazuje na předchozí skladbu Já tě prosím, buď tu se mnou. Stejně jako zmíněná píseň má být i tento song součástí zamýšleného pašijového cyklu. Radůza v novince komentuje současné společenské dění. "Jako by konec světa přicházel, těm zlým se dobře daří," zpívá v ní.

