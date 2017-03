V bývalé továrně Pragovka ve Vysočanech vznikne muzeum legendárních automobilů Praga

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

V pražských Vysočanech v prostorách bývalé továrny Pragovka vznikne nové automobilové muzeum, ve kterém budou vystaveny vozy značky ze sbírky Emila Příhody. Na dnešních oslavách k 110. výročí vzniku automobilky Praga to oznámila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Příhoda je zakladatelem Automusea Praga ve Zbuzanech u Prahy. Muzeum v bývalé hale číslo 20 areálu Pragovky by se mělo stát součástí pražského ArtDistrictu Pragovka. Ve sbírce by měly být k vidění vozidla nákladní, osobní, dodávková, autobusy, traktory, sanitní a vojenské speciály. Mezi nimi by měly být i modely vozů, které využívala československá vláda v období prezidenta T. G. Masaryka, Edvarda Beneše a řada českých prominentů.

autor: ČTK

