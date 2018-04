V pražských tramvajích budou jen plastové sedačky. Podle dopravního podniku to zlepší úklid souprav

před 1 hodinou

V tramvajích budou postupně pouze plastové sedačky. V budoucnu mohou být i v metru. Plastové nebo dřevěné sedačky, které jsou v některých tramvajích, jsou proti čalouněným sedačkám lepší na údržbu.

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) postupně vymění všechny čalouněné sedačky v tramvajích za plastové. Výměnu DPP provádí při kontrolách nebo mimořádných opravách. Celkem jsou náklady na výměnu sedaček v tramvajích 10,3 milionu korun. ČTK to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Plastové nebo dřevěné sedačky, které jsou v některých tramvajích, jsou proti čalouněným sedačkám lepší na údržbu.

Plastové sedáky by mohly být v budoucnu i v metru. "Avšak pouze u vozů typu M1 na lince C v případě kladného vyhodnocení zkušebního provozu," uvedla Řehková. Sedačky jsou od loňského léta testované v jedné soupravě metra, pokud se osvědčí, DPP je začne od příštího roku dávat to vozů.

Při úklidu pracovníci čalouněné sedačky v metru každý měsíc vysávají a zhruba po půl roce sedáky i opěradla demontují a nahrazují chemicky vyčištěnými nebo vypranými, v případě velkého poškození je vymění za zcela nové. Jednou za měsíc jsou čištěné i látkové potahy sedaček v tramvajích. Ve všech autobusech jsou koženkové sedačky, které jsou myté jednou za měsíc, v případě autobusů, které zajišťují i noční provoz, pak dvakrát za měsíc. Proti tomu plastové sedačky jsou čištěné každý den při běžném nočním úklidu.

Základní úklid je v metru a tramvajích prováděn denně, v autobusech jednou za dva až tři dny. Jednou za měsíc čeká prostředky městské hromadné dopravy generální úklid interiérů, v případě velkého znečištění se provádí operativně mimořádný úklid. Loni DPP za úklid tramvají a autobusů zaplatil dohromady 44 milionů korun. Úklid souprav metra je součásti smluv na celkovou údržbu a opravy metra.

DPP každý rok zaplatí nemalou částku za odstranění graffiti. Loni to bylo zhruba 22 milionů korun. Největší škody napáchali vandalové v metru. Za odstranění tagů a nápisů z metra DPP zaplatil devět milionů korun a 7,8 milionu za opravy skel kvůli vyškrábaným a vyleptaným symbolům. Odstranění nelegálního výlepu stálo DPP 85.721 korun.