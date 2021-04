V ZOO Praha uhynula "jemná a přátelská" gorila Bikira. Podlehla krvácení do břicha

V pražské zoo v pátek uhynula samice gorily nížinné Bikira. Zoo to uvedla na sociálních sítích a na svém webu. Pravděpodobně následkem poranění měla krvácející natrženou stěnu žaludku a ztratila víc než tři litry krve.

Gorilí samice Bikira na archivních záběrech ze srpna 2019, kdy jí bylo 24 let. | Video: Zoo Praha

"Navzdory rychlé reakci všech zúčastněných a jejich maximálnímu nasazení Bikira uhynula tři hodiny po operačním výkonu, i když byla v intenzivní péči na umělé plicní ventilaci s podporou krevního oběhu," informovala zoo.

První potíže zaznamenali chovatelé u Bikiry ve čtvrtek. Byla unavenější, zkonzumovala jen půl krmné dávky a nehýbala levým loktem, popsala zoo. "Kontrola videozáznamů neukázala, že by v pavilonu došlo k šarvátce či jinému incidentu, a tak se jevilo pravděpodobné, že tyto potíže by mohly souviset s onemocněním covid-19. Tomu odpovídala i nasazená léčba," stojí ve zprávě.

V pátek ráno již nejevila zájem o potravu a ležela na břiše. Navzdory podání léků proti bolesti a antibiotik se její stav zhoršoval, měla třes a bledé sliznice. Proto byla uvedena do celkové anestezie a převezena do veterinárních prostor zoo, kde se ukázalo krvácení do břišní dutiny.

U Bikiry a další gorily Kamby se letos v březnu prokázala nákaza covidem-19. Už dříve byla nákaza odhalena u gorilího samce Richarda a samice Shindy.

"Jemná a přátelská, přesně taková je Bikira; gorila, jejíž jméno ve svahilštině znamená 'panna'," popsala již před lety pražská zoo Bikiru. Bikira se narodila 12. srpna 1995 v zoologické zahradě v Amsterodamu. Do Prahy přišla z irského Belfastu, aby konečně dostala šanci mít vlastní mládě. Bikira je velmi přátelská k lidem, nesnaží se chovatele chytat přes mříže a záludnosti jsou jí zkrátka cizí, uvedla o ní zoo v roce 2013.

Gorily nížinné chová pražská zoologická zahrada od roku 1963. Jejich množení je ale v zajetí obtížné. Dosud osmičlenná skupina žije ve vlastním pavilonu v dolní části areálu zahrady, kde se také v roce 2004 narodilo vůbec první gorilí mládě v českých zoo, samička Moja.

