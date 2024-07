V pražské Zoo ode dneška mohou návštěvníci vidět dvoutýdenní žirafí mládě

Návštěvníci pražské zoologické zahrady mohou ode úterý v pavilonu Africký dům vidět mládě žirafy severní núbijské. Samička se narodila v úterý 2. července, dosud však byla kvůli zdravotním komplikacím v zázemí. Problémy s nestabilitou levé přední nohy se již vyřešily bez zásahu veterináře. Informovala o tom Zoo Praha v tiskové zprávě. Matkou mláděte je samice Faraa, otcem samec Johan.

"Slavný samec Johan loni v dubnu pářil samici Faru, a tak jsme poté bedlivě sledovali první náznaky možné Fařiny březosti. Po jednom roce, dvou měsících a 29 dnech se narodil poslední, celkem třicátý Johanův potomek," uvedl ředitel zahrady Miroslav Bobek. Samec Johan loni v červenci zemřel. Jméno žirafí samičce vyberou chovatelé.

Pro žirafí matku Faru je malá samička čtvrtým mládětem. Porod podle chovatelů trval zhruba čtyři hodiny a mládě se poté začalo stavět na nohy. "Brzy však bylo patrné, že levá hrudní končetina je v karpálním kloubu výrazně prohnutá směrem dozadu," uvedl mluvčí zahrady Filip Mašek. "Samička se přesto pohybovala velmi jistě a také pila od matky. Díky důkladnému sání mateřského mléka a kontrolovanému pohybu začala noha k radosti chovatelů postupně posilovat a postoj se tím zkorigoval samovolně," dodal.

Mládě se v úterý seznámí s vnitřní expozicí. Do přilehlého výběhu sdíleného se zebrami, pštrosy a několika druhy antilop se mládě podívá až poté, co si na vnitřní výběh zvykne. Jméno jí tradičně vyberou chovatelé, a to z kalendáře v období kolem jejího narození, uvedl ředitel Bobek na facebooku.

Žirafy severní núbijské, dříve nazývané Rothschildovy, jsou nejvyšší žijící živočichové, samci běžně měří přes pět metrů. Patří mezi nejvíce ohrožený poddruh. V přírodě žijí v oblasti Ugandy a v Keni. Jejich počty se tam odhadují pouze na něco málo přes tisíc zvířat.

Historie chovu žiraf v pražské zoo sahá do roku 1954, kdy mohli návštěvníci vidět samici žirafy masajské Lenku. Poté se v zoo vystřídalo několik dalších poddruhů, od roku 1970 se v Troji chovají žirafy severní núbijské. Zdejší stádo využívá v pavilonu Africký dům prostorné vnitřní ubikace, několikahektarový výběh i slunné dvorky pro zimní období.