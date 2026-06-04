V Praze zavraždili „krále hracích automatů“. V rodné zemi dostal trest, ženě zničil kariéru

Kriminalisté vyšetřují smrt izraelského podnikatele, který byl zabit v Praze. Muž byl ve své domovině odsouzený za nelegální hazard. Kasina měl vlastnit i v Česku.
„Kriminalisté se zabývají úmrtím cizince (1971), ke kterému došlo včera v Seifertově ulici v Praze 3. Šetřením bylo zjištěno, že se na jeho smrti podílel někdo další, a tak byly zahájeny úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu vraždy a pátrání po podezřelém,“ uvedla ve čtvrtek policie.
Zavražděným má být podle izraelského serveru Ynet izraelský podnikatel Tony Bargig, přezdívaný taktéž „král hracích automatů“. Policie ani státní zastupitelství ale oficiálně identitu oběti nepotvrdily.
Právě podnikání v hazardu se měl Bargig věnovat také v Praze, kde vlastnil i několik kasin, napsal jordánský server Roya News.
S hazardem ale začal už v Izraeli. Syn známého izraelského fotbalového trenéra Nina Bargiga vybudoval svou kariéru na nelegálním hazardu. Hazardní hry jsou totiž v Izraeli přísně regulovány.
Před soudem v Izraeli
To Bargiga v jeho domovině přivedlo až k soudům. Podle státních zástupců provozoval v letech 2008 až 2014 síť přibližně 15 nelegálních heren. Šlo o jeden z největších případů týkajících se nelegálního hazardu, které tamní policie v posledních letech vyšetřovala.
Proces se táhl několik let a Bargig byl nakonec v roce 2020 odsouzen k 15 měsícům vězení, peněžité pokutě a propadnutí v přepočtu sedmi milionů korun. Tím ale soudní spory neskončily. Podle izraelských úřadů si totiž podnikatel nelegálním hazardem přišel na mnohem více peněz, než u soudu přiznal.
Manželka u policie
Známá se stala taktéž jeho vazba na policii, kdy jeho manželka v době, kdy byl kriminalisty prošetřován, aktivně působila v jejich řadách. To přitahovalo pozornost zpravodajských služeb. A v podstatě ji to stálo kariéru.
Jak informuje server iGamingToday, ačkoliv nikdy nebyla z ničeho obviněna ani vyšetřována, ve sboru panovaly obavy kvůli jejím rodinným vazbám. Byla tak odstavena od určitých případů.
Izraelská média vraždu Bargiga srovnávají se zabitím izraelského podnikatele Felixe Abutbula, který byl ve své domovině podezřelý z objednání několika vražd. Podnikal taktéž v hazardu. V roce 2002 byl zastřelen v Praze před kasinem, které zde vlastnil.
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