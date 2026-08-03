V Praze začíná LGBTQ+ festival Prague Pride, v sobotu vyvrcholí duhovým průvodem

V Praze v pondělí začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř dvě stovky akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBTQ+) bude pak sobotní duhový průvod centrem metropole. Pořadatelé na něm očekávají 50 tisíc lidí.
Po nedávném nenávistném útoku v Berlíně při akci hrdosti LGBTQ+ lidí, který si vyžádal jednu oběť a řadu zraněných, provázejí festival přísnější bezpečnostní opatření.
„Nenávist vůči LGBTQ+ lidem není jen problém internetových diskusí. Má skutečné oběti. Prague Pride Festival ve spolupráci s policií zesiluje bezpečnostní opatření,“ uvedla mluvčí festivalu Nikola Páleníčková.
Festivalový týden zahájí v pondělí od 17:30 program na Střeleckém ostrově. Vystoupí třeba známá postava české travesti a drag scény Chi Chi Tornado. Jako drag Chica Checa Pala Santa se představí herec Jan Cina. Nový film Chica Checa režiséra Šimona Holého s Cinou v hlavní roli bude na festivalu k vidění. Na zahajovacím večeru budou všichni příchozí procházet bezpečnostní prohlídkou.
Pořadatelé vyzvali k respektu. Přehlídka má podle nich připomenout, že každý člověk má právo žít svobodně, důstojně a beze strachu. Téma festivalu Časy se mění reaguje podle organizátorů na změny atmosféry ve společnosti i na obavy ze sílící nenávisti. Přehlídka se také posouvá od masových akcí k menším a komunitnějším.
Komornější ráz
V programu jsou tak třeba pikniky, hraní deskových her, tvořivé dílny či podpůrné skupiny ke zvládání náročných situací. Podrobný program je na webu festivalu.
Duhový průvod vyrazí v sobotu v poledne z Václavského náměstí. Předtím zúčastnění uctí minutou ticha berlínské oběti. Pořadatelé pak připomínají i případ z bratislavského queer baru Tepláreň, kde pachatel před čtyřmi lety zastřelil dva lidi a další zranil.
Trasa pochodu letos povede přes náměstí Republiky a Staroměstské náměstí Pařížskou na nábřeží, odtud pak na ostrov Štvanice. Tam bude program pokračovat do 22:00 na pěti pódiích. Pořadatelé očekávají, že by se do v průvodu mohlo vydat na 50 tisíc lidí. Ohlásili to pražskému magistrátu.
Myšlenky festivalu podporují třeba opoziční Starostové, TOP 09, Piráti a Zelení, kteří budou i v duhovém průvodu. Zapojí se do něj i zahraniční diplomaté. Záštitu přehlídce dal pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) i další komunální politici.
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