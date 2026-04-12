V Praze s košíkem do kostela. Jak Ukrajinci slaví Velikonoce i daleko od domova

Anastasija Antonova

O víkendu se v ulicích českých měst objevují lidé s pletenými košíky plnými jídla. Pro mnoho Ukrajinců totiž vrcholí Velikonoce zvané Velykden. Svátky se řídí jiným kalendářem než na Západě, a proto přicházejí později. Tradice jako půst, svěcení jídel nebo rodinné hostiny si přitom Ukrajinci uchovávají i daleko od domova. Aktuálne.cz přináší přehled jejich oslav.

Velikonoční košíky s jídlem a paschou. Foto: Shutterstock
Jiný kalendář, jiný termín

Ukrajinské Velikonoce se neřídí stejným kalendářem jako ty české. Pravoslavná církev vychází z juliánského kalendáře, a proto svátky často připadají na pozdější datum. Vrcholí nedělí, která je nejvýznamnějším dnem celých svátků.

Rozdíl je patrný i mezi samotnými Ukrajinci. Zatímco katolíci už mají oslavy za sebou, pravoslavní se na ně teprve chystají.

Atmosféra svátků je patrná i mimo kostely. V sobotu zaznamenaly trhy velký zájem. Lidé na nich nakupovali proutěné košíky, vyšívané ubrusy i další výzdobu spojenou s tradicí.

Košík patří k hlavním symbolům Velikonoc a jeho příprava má svá pravidla. Často se navíc dědí v rodinách po generace.

Prodej velikonočních košíků na bleším trhu u Elektry v Praze, 11. dubna 2025.Foto: Anastasija Antonova

Půst jako součást příprav

Velikonocím předchází zhruba čtyřicetidenní půst. Ten není jen o vynechání masa nebo živočišných produktů.

Věřící ho vnímají především jako období zklidnění a sebereflexe. Snaží se omezit špatné návyky, vyhýbat se konfliktům a více se soustředit na duchovní stránku života.

Košíky plné symbolů

Vyvrcholením příprav jsou velikonoční bohoslužby, které se konají v noci ze soboty na neděli nebo brzy ráno. Právě tehdy si lidé nechávají v kostele požehnat své košíky s jídlem.

Každá položka má svůj význam. Vejce symbolizují nový život. Krasanky jsou obarvená vajíčka jednou barvou, pysanky naopak představují ručně zdobená vejce s jemnými ornamenty, která patří k tradičním lidovým uměním.

V košících nechybí ani sýr, máslo, klobásy nebo sladké pečivo – tedy potraviny, které byly během půstu veskrze zapovězené. Součástí bývá také pascha, tradiční velikonoční koláč z kynutého nebo tvarohového těsta. Symbolizuje konec půstu a radost ze zmrtvýchvstání. Často bývá zdobená křížem nebo nápisy jako „ХВ“ (zkratka pro „Christos Voskres“), které odkazují na vzkříšení Krista. Pascha je jedním z prvních pokrmů, které se po posvěcení v kostele jedí, a společně s vejci tvoří základ velikonočního stolování.

Co se na Velikonoce „nesmí“

Sváteční období má i svá nepsaná pravidla. Podle tradice by lidé neměli uklízet ani pracovat, pořádat svatby v kostele nebo půjčovat peníze.

Důraz se klade na klid a dobré vztahy. Vyvarovat by se měli hádkám, zlosti i nadměrného pití alkoholu. Zajímavostí je i to, že návštěvy hřbitovů se na samotné Velikonoce nedoporučují. Ty mají v ukrajinské tradici vyhrazený jiný čas.

Souboj vajec a první sousto

Po bohoslužbě se rodiny scházejí u slavnostního stolu. Jídlo má svůj řád. Začíná se paschou a posvěcenými vejci.

Právě vejce se stávají i součástí jedné z nejoblíbenějších tradic. Lidé si jimi ťukají o sebe a zjišťují, které vydrží bez prasknutí. „Vítězné“ vejce má podle zvyku přinést svému majiteli štěstí na celý rok.

Pozdrav, který spojuje

Velikonoce na Ukrajině nejsou jen o jídle, ale i o setkávání. Lidé se zdraví tradiční větou „Christos Voskres“, což v překladu znamená Kristus vstal z mrtvých. Odpověď zní „Voistinu Voskres“ (Vpravdě vstal.)

I daleko od domova tak Ukrajinci dodržují zvyky, které jim připomínají rodinu, tradice i smysl jednoho z nejdůležitějších svátků v roce.

Hungarian parliamentary election in Budapest

Magyar či Orbán? Maďaři hlasují, volební účast je rekordní. Očima reportéra Aktuálně.cz

Maďaři od nedělního rána chodí k urnám v "nejdůležitějších evropských volbách roku". Ty by mohly ukončit 16letou vládu premiéra Viktora Orbána (Fidesz), v průzkumech proti němu těsně vede jeho opoziční vyzyvatel Péter Magyar (Tisza). Kolem 19. hodiny začne počítání hlasů, o hodinu později by měly být známé první odhady. Web Aktuálně.cz má přímo v Budapešti svého reportéra.

Patnáctý duben je nejspíš nejvíce smolné datum v kalendáři.

Titanic, Notre-Dame i tragédie v Hillsborough. Proč se 15. duben stal magnetem na katastrofy

Zapomeňte na pátek třináctého, skutečně smolný den je jindy. Do historie lidstva se smutně zapsalo datum 15. dubna. Právě v tento den se odehrálo pozoruhodné množství tragédií a katastrof. Od mrazivých vod Atlantiku, kde skončil Titanic, přes prach bostonského maratonu až po plameny katedrály Notre-Dame. Projděte si přehled událostí, které z 15. dubna udělaly nejčernější den v dějinách lidstva.

