V Praze přibylo nakažených svrabem, cestování MHD ovšem není rizikové

V Praze přibylo lidí nakažených svrabem. Za letošní první pololetí evidují pražští hygienici 459 pacientů, loni to bylo za celý rok 691. Rizikový je podle hygieniků dlouhodobý kontakt s kůži nemocného nebo infikovanou textilií. Cestování městskou hromadnou dopravou podle odborníků rizikové není. Informovala o tom mluvčí pražské hygienické stanice (HSHMP) Petra Batók.
Důvodem rozšíření svrabu je podle ředitelky protiepidemického oddělení HSHMP Martiny Marešové to, že lidé hodně cestují. S úrovní osobní hygieny jednotlivců podle ní nesouvisí. „Svrab je celosvětově rozšířené onemocnění s tisíciletou historií, které postihuje populaci v pravidelných cyklech bez ohledu na národnost, vzdělání či sociální vrstvu,“ uvedla Marešová. K zastavení jeho šíření je podle ní nutná včasná diagnostika, okamžité zahájení léčby a preventivní léčení blízkých nemocného.
Svrab se nejčastěji šíří v místech, kde žije více lidí pohromadě. Parazita si lidé mohou přivézt také z dovolené v ČR i zahraničí, pokud se ubytují v zařízeních s nižším hygienickým standardem. Naopak nepravděpodobná je podle hygieniků nákaza při cestování hromadnou dopravou.
„K přenosu zákožky svrabové je zapotřebí dlouhodobý, úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Běžné cestování v MHD, jako je držení se madel či pouhé usazení na sedadlo, proto představuje pro nákazu jen minimální riziko,“ doplnila Marešová.
Původcem onemocnění je mikroskopický roztoč zákožka svrabová. Typickým projevem nákazy je silné svědění, které se zhoršuje zejména v noci a v teple. Na kůži se objeví drobná vyrážka, červené pupínky nebo šupinaté chodbičky, které si zákožka v kůži tvoří. Vyrážka se vyskytuje nejčastěji v místech, kde je kůže jemná, například mezi prsty rukou, na vnitřní straně zápěstí, v podpaží či oblasti pasu. U dětí se může objevit i na dlaních a ploskách nohou.
Mezi preventivní opatření hygienici řadí používání vlastního ručníku, ložního prádla a oblečení. Při cestování radí vybírat ubytování s ověřeným hygienickým standardem. Při podezření na onemocnění by lidé měli ihned vyhledat lékaře, aby se zabránilo dalšímu šíření.
Svrab se léčí speciálními mastmi. Nakažený člověk nemusí do nemocniční izolace, měl by ale po dobu léčby zůstat doma. Je nutné preventivně léčit ostatní členy domácnosti a důsledně vyčistit používaný textil. Léčba trvá zpravidla několik dní.
Mohlo by vás také zajímat: Náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec o reformě hygienické služby.
ŽIVĚ Ukrajina v noci čelila 151 ruským dronům, nejméně dva lidi přišli o život
Nejméně dva lidi přišli o život a dalších pět bylo zraněno ve středu ráno při útoku ruského dronu na mikrobus v Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny, oznámil náčelník oblastní správy Oleksandr Prokudin. V Dněpropetrovské oblasti zahynula jedna žena a další tři utrpěly zranění při ruských útocích na čerpací stanice, další žena byla zraněna v Záporoží, informovaly ukrajinské úřady.
Češi ještě mají šanci získat pár Oscarů, říká producent Bouček. Vary ho letos ocení
Do Producentské síně slávy na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech vstoupí Jaroslav Bouček, který je podepsaný pod díly jako Je třeba zabít Sekala, Amerika nebo Odcházení. Po Jiřím Ježkovi, Jaromíru Kallistovi, Jarmile Polákové a Janu Bílkovi jde o pátého zástupce producentské filmové profese, jenž převezme toto ocenění udělované každoročně Asociací producentů v audiovizi (APA).
Efektivní Britové: Střelou za tři stovky umí zničit nepřátelské drony
Sestřelit nepřátelský dron za cenu jednoho oběda? Sci-fi realita se stává skutečností. Britské válečné lodě jako první v NATO dostanou do výzbroje revoluční laser zvaný DragonFire. Války na Ukrajině i v Rudém moři totiž ukázaly, že pálit po levných dronech raketami za miliony je finanční sebevražda. Nový britský „Dračí oheň“ to zvládne za pár stovek a munice mu nedojde, dokud lodi běží motory.
Hrála se Streepovou, zápasila s drogami, fotila pro Playboy. Lohanová slaví 40 let
Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004. Pokouší se také zpívat a uplatnila se i ve světě modelingu. Nejvíc na sebe ale upozorňovala opakovanými opletačkami s justicí kvůli alkoholu, drogám nebo nebezpečnému řízení automobilů.
ŽIVĚ Írán se nesetká s vyslanci USA v Dauhá, Katar bude pokračovat v roli prostředníka
Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí. Podle Reuters současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.