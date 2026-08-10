V Praze při tlakové zkoušce prasklo potrubí, jeden muž zemřel, dva jsou zranění

V pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne při provádění tlakové zkoušky prasklo vodovodní potrubí, uvedla policie na síti X. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden je ve velmi vážném stavu, řekla mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová. Dodávky vody podle mluvčího firmy Pražské vodovody a kanalizace (PVK) Tomáše Mrázka nehoda nenarušila.
Neštěstí se stalo v ulici U Jezera, potrubí podle policie prasklo v podzemí. Poštová uvedla, že záchranáři na místě pečovali o tři muže. Jeden byl v kritickém stavu a na místě zemřel, další je ve velmi vážném stavu, řekla. "Poslední z mužů je zraněn lehce, mimo ohrožení života," napsala na síti X. Z podzemí na povrch zraněné muže dostali hasiči, uvedli na síti X.
Kriminalisté nyní místo ohledávají, řekla po 11:00 mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. "Určitě budou zahájeny úkony trestního řízení, ale přesná právní kvalifikace bude přiblížena později," doplnila.
Podle mluvčího PVK Mrázka se nehoda stala na potrubí, které si firma pronajímá od města. "Nehoda se stala soukromé společnosti, která pracuje na zadání PVK," řekl. Později dodal, že dodávky vody pro okolní domy nejsou ohroženy, protože od zahájení prací v dubnu jsou vedeny náhradním provizorním potrubím.
Dvě podobná neštěstí se v Česku stala letos v červenci. Koncem minulého měsíce výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil dva lidi, kriminalisté událost prověřují jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V polovině července tři muži v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku utrpěli zranění při čištění plynového potrubí vzduchem.
Mohlo by vás také zajímat: Lékaři jí zachránili život. V 97 letech jim poděkovala způsobem, který bere dech
KVÍZ: Pamatujete si ještě dějepis? U těchto 60 otázek se zapotí i znalci historie
Od založení Říma přes husitské války a první vzlet letadla až po pád komunismu nebo nástup osobních počítačů. Vybavíte si ještě letopočty událostí, které změnily svět? Otestujte si v našem historickém kvízu, jak dobře si pamatujete klíčové momenty z dějin. Čeká vás 60 otázek.
V den svých narozenin zemřel spisovatel Páral, autor legendárních románů
Zemřel spisovatel Vladimír Páral, jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století a přelomu tisíciletí. O jeho skonu informoval server Blesku s odvoláním na své zdroje a s tím, že se tak stalo v den jeho 94. narozenin.
Při požáru továrny v Saudské Arábii zahynulo 16 Bangladéšanů
Při nedělním požáru v továrně na výrobu pohovek v Rijádu zahynulo nejméně 16 Bangladéšanů. Podle agentury AFP to v pondělí oznámilo bangladéšské ministerstvo zahraničí, které nad tragédií vyjádřilo hluboký šok. Podnik podle rijádské agentury civilní obrany neměl řádnou licenci.
Páral se nebál v literatuře experimentovat, přesto byl bestsellerista
V tvorbě spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel v pondělí v den svých 94. narozenin, lze podle historika literatury Michala Jareše z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd sledovat několik podob. Protože byl Páral vzděláním chemik, měl blízko k experimentu.
Nový model umělé inteligence od Mety poběží přímo na vašem počítači
Americká technologická společnost Meta Platforms spustila nový model umělé inteligence (AI) Muse Glimmer. Oznámila to v pondělí na webu. Model je menší než přední modely AI od konkurence a má běžet přímo na počítačích uživatelů. Meta model zpřístupní jako open source, tedy otevřený software.