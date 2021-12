V Praze od neděle platí nové jízdní řády, dotknou se hlavně příměstských spojů

Cestující v pražské integrované dopravě (PID) čeká od neděle několik změn, které se týkají zejména příměstských spojů. Vznikly nové linky, některé změnily trasu, a další naopak zanikly. Do integrovaného systému se nově zapojuje Mladoboleslavsko. V hlavním městě od neděle zastavují rychlíky od Českých Budějovic ve stanici Zahradní Město.

V příměstské vlakové dopravě vyjedou vlaky S7, které na trase z Berouna do Českého Brodu projíždějí pražským hlavním nádražím. V nedávno zprovozněné stanici Praha-Zahradní Město bude nově zastavovat rychlík R17 z Českých Budějovic a Benešova.

PID se nově rozšíří do dalších oblastí. Mimo jiné pojedou autobusy až do Světlé nad Sázavou, Blatna u Jesenice, Starých Splavů a Turnova. Začleněny budou autobusy na Mladoboleslavsku včetně linek s přesahem do Libereckého a Královéhradeckého kraje. Při integraci bude zrušeno 77 linek, zavedeno 37 nových a na 12 fungujících bude upraven provoz.

Z pražského Zličína vyjede nová autobusová linka 405, která pojede až do Žatce. Vzniklo také nové přímé spojení Praha - Kralovice u Rakovníka, jež nahrazuje zrušenou vlakovou linku S53. Posíleny budou ode v ranní špičce a o víkendu spoje z Prahy do Rakovníka, kdy nově vyjede expresní linka číslo 404.

Nově jsou do systému PID zahrnuty linky 400 a 410 jezdící do Libereckého kraje. Vyjíždějí od stanice metra Střížkov, nikoliv ze stanice Nádraží Holešovice. Páteřní linka 400 jede přes Mělník, Dubou a Českou Lípu do Nového Boru a vybrané spoje pokračují do Rumburka nebo Cvikova. Doplňková linka 410 jede přes Mělník a Dubou do Doks, Mimoně a Jablonného v Podještědí.

Naopak zrušen či omezen je nově provoz na desítce středočeských lokálních tratích, mimo jiné do Mochova, Dobříše nebo Rožmitálu pod Třemšínem. Zrušeny jsou všechny vlaky s odjezdem z Prahy ve 02:30. Kvůli modernizaci železnice pokračují dlouhodobá omezení na tratích Praha - Beroun, Praha - Lysá nad Labem a v okolí Kolína.

Změny čekají na cestující také na dalších místech. Autobusy nahrazují některé zrušené železniční linky nebo se rozšiřuje úsek na lince 420 z Dobříše s návazností z Prahy, kde je možné využívat jízdenky PID až do Milevska. Změnu doznaly trasy linek 540 až 543 na Nymbursku a upraveny jsou trasy některých autobusů na hranici středních Čech a Hořovicka v Plzeňském kraji.