V Praze na části linky B nejezdí kvůli výpadku proudu metro. Náhradní doprava funguje

Na lince B pražského metra byl v sobotu po 16:30 zastaven provoz mezi stanicemi Florenc a Černý Most. Dopravní podnik uvedl, že je to kvůli výpadku napájení elektrickou energií. V úseku zavedl zvláštní tramvajovou linku XB a prodloužil běžné tramvajové a autobusové linky, informoval na webu.
Náhradní tramvajová linka jezdí v úseku Florenc - Palmovka - Vysočanská - Lehovec, tramvaje a autobusy jsou prodlouženy na Lehovec. Omezení provozu je zatím do odvolání.
ŽIVĚVenezuelská opozice je připravena převzít moc, oznámila opoziční vůdkyně Machadová
Venezuelská opozice je připravena převzít moc. V sobotním prohlášení to uvedla vůdkyně opozice María Corina Machadová. Zároveň zopakovala tvrzení opozice, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na instrukce opozice. Dosavadní hlava země Nicolás Maduro je v americkém zajetí.
Dakar zahájil nejlépe Šoltys, Macík se musel vyrovnat s penalizací
Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do Rallye Dakar 10. místem, mezi automobily byl Martin Prokop v prologu třináctý. Z početné skupiny Čechů v kategorii kamionů byl dnes nejvýše čtvrtý Martin Šoltys. Aleš Loprais skončil pátý, Michal Valtr osmý a obhájce prvenství Martin Macík po třicetisekundové penalizaci jedenáctý.
Mama hotely jsou v Česku na ústupu. Zato u sousedů bydlí mladí s rodiči i po třicítce
Každý večer uléhají do postele v dětském pokojíčku, ačkoli jsou už dávno dospělí. Fenomén "mama hotelů" se v Česku rozšířil v 90. letech. Současným mladým z generace Z se podařilo tento nepříznivý trend zastavit, osamostatňují se průměrně ve věku 25,8 roku, o rok dříve než jejich rodiče. Mezinárodní srovnání ukazuje, že to není samozřejmost.
Na jakou zemi dopadne pád Madurova režimu? Odborník dává překvapivou odpověď
„Venezuelci ani nepoužili ruční protivzdušné rakety, kterých mají hodně. To trochu ukazuje, ze vůle bojovat nebyla nejsilnější,“ říká k sobotnímu únosu prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky americkými silami přímo z Caracasu Jan Kofroň, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Jsme ještě lepší a šikovnější než loni, hlásí Galvas. Věří si i na Kanadu
Obránce Tomáš Galvas se třetím gólem na mistrovství světa juniorů podílel na čtvrtfinálové výhře českých hokejistů 6:2 nad Švýcarskem a potvrdil roli jednoho z klíčových hráčů týmu. Devatenáctiletý rodák ze Zlína startuje již na třetím šampionátu hráčů do 20 let a podílel se na zisku bronzových medailí v předešlých dvou letech.