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Domácí

Vstávej, Techniko! Studenti půjdou znovu do ulic za veřejnoprávní média

ČTK
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Studenti vysokých škol se v úterý v Praze i dalších městech sejdou na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). V hlavním městě plánují protest v 16:36 na náměstí Republiky, předcházet mu budou pochody i setkání například v dejvickém kampusu či u Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

Studenti nesouhlasí s postupem vlády v projednávání návrhu, který počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a s převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet.
Studenti nesouhlasí s postupem vlády v projednávání návrhu, který počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a s převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Foto: Aktuálně.cz – Radek Bartoníček
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Čas protestu poukazuje na to, že vládní koalice přes odpor opozice posunula v sobotu 24. října ve 04:36 do druhého sněmovního čtení návrh změn ve financování veřejnoprávních médií.

Studenti nesouhlasí s postupem vlády v projednávání návrhu, který počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a s převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet.

Zástupci vlády argumentují tím, že systém poplatků placených občany je v Evropě menšinový. Platí se v deseti zemích, 11 je dříve zrušilo a ostatní měly jiné způsoby financování. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda návrhem na změnu financování plní svůj slib.

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Iniciativa Vstávej, Techniko! studentů z Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pořádá v úterý od 13:30 setkání v dejvickém kampusu.

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Následně se spolu se studenty z České zemědělské univerzity vydají na náměstí Republiky. Další pochody by měly jít od VŠE, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) nebo Filozofické fakulty UK. Akce se mají zúčastnit i studenti pražských uměleckých vxsokých škol.

Studentské protesty na podporu ČT a ČRo jsou na úterý plánované i v dalších městech, například v Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, v Plzni, Brně či Ostravě. Pracovníci ČT a ČRo kvůli návrhu na změnu financování minulé úterý stávkovali, protesty podpořili studenti i zástupci kulturních institucí.

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