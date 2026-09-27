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Domácí

V Nuslích hořel panelový dům, hasiči evakuovali několik lidí a jeden člověk se zranil

ČTK
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V Praze v neděli večer hořelo v panelovém domě v Nuslích, jeden člověk se lehce zranil. ČTK to řekli mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl a mluvčí pražské Zdravotnické záchranné služby Karel Kirs. Po 18:30 hasiči oznámili, že požár lokalizovali, tedy zastavili jeho šíření.

Požár bytu v ulici Kotorská v 6. patře bytového domu. 27. září 2026.
Požár bytu v ulici Kotorská v 6. patře bytového domu. 27. září 2026.Foto: X/Hasiči Praha
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K požáru bytového domu v Kotorské ulici vyjížděli hasiči kolem 18:00 a vyhlásili kvůli němu druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Oheň podle Rotschedla nejprve zasáhl byt v sedmém podlaží. „Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše,“ oznámil médiím.

Hasiči evakuovali několik lidí a přímo z hořícího bytu zachránili jednoho člověka, kterého předali zdravotníkům. Mluvčí záchranářů Kirs uvedl, že jeden člověk utrpěl lehké zranění kvůli popálení na ruce. Zdravotníci také prověřovali u deseti lidí, jestli se nenadýchali kouře, ale výsledek byl negativní.

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