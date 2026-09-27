V Nuslích hořel panelový dům, hasiči evakuovali několik lidí a jeden člověk se zranil

V Praze v neděli večer hořelo v panelovém domě v Nuslích, jeden člověk se lehce zranil. ČTK to řekli mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl a mluvčí pražské Zdravotnické záchranné služby Karel Kirs. Po 18:30 hasiči oznámili, že požár lokalizovali, tedy zastavili jeho šíření.
K požáru bytového domu v Kotorské ulici vyjížděli hasiči kolem 18:00 a vyhlásili kvůli němu druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Oheň podle Rotschedla nejprve zasáhl byt v sedmém podlaží. „Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše,“ oznámil médiím.
Hasiči evakuovali několik lidí a přímo z hořícího bytu zachránili jednoho člověka, kterého předali zdravotníkům. Mluvčí záchranářů Kirs uvedl, že jeden člověk utrpěl lehké zranění kvůli popálení na ruce. Zdravotníci také prověřovali u deseti lidí, jestli se nenadýchali kouře, ale výsledek byl negativní.
Část Pražského okruhu bude dočasně uzavřena. Policie radí, jak se úseku vyhnout
Pražský okruh u Slivence se v noci na pondělí dvakrát krátkodobě uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Sdělil to mluvčí státního Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Luděk Hubáček. Policie původně oznámila, že omezení začne ve 13:00 a potrvá dvě hodiny. Později uvedla, že se začátek uzavírky posouvá na večer. Místo omezení bude na 16,5 kilometru, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5.
"Nemorální falešný soucit." Papež v Lurdech ostře proti lékařsky asistované smrti
Papež Lev XIV. ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání jako nemorální falešný soucit. Znovu také zdůraznil katolické učení, a to při návštěvě Lurd, francouzské katolické svatyně spojované se zázračnými uzdraveními nemocných. Francouzský parlament v polovině července schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistované umírání.
Nedokážu slavit, nevím, co dělat, smála se Nosková. A vzpomínala na zážitky z dětství
Připsala si poslední míček celého Poháru Billie Jean Kingové. Linda Nosková po něm padla k zemi a užívala si, že přidala rozhodující bod při triumfu českých tenistek na finálovém turnaji v čínském Šen-čenu.
Tak přece Pastrňák! Konec spekulací, česká hvězda dostala v Bostonu výsadu
Útočník David Pastrňák povede ve své třinácté sezoně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu a ukončil týdny spekulací médií i fanoušků, kdo v týmu Bruins "céčko" dostane.