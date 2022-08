V Praze a na Plzeňsku hrozí záplavy. Hasiči odčerpávají vodu z vršovického nádraží

Vytrvalý déšť v Plzeňském kraji zvednul hladiny menších toků. Na říčce Klabavě v Hrádku na Rokycansku platí třetí stupeň povodňové aktivity. Celý den silně prší také v Praze. Potok Botič je na druhém ze tří stupňů. Velká voda zaplavila podchod na nádraží ve Vršovicích, kde zasahují hasiči. Meteorologové pro Rokycansko, Plzeňsko a Prahu vydali výstrahu před záplavami.

Výstraha v Plzeňském kraji je s extrémním stupněm nebezpečí a platí do nedělního rána. Jen v noci z pátku na sobotu podle Iva Bohmanna z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu spadlo v oblasti Brd asi 70 milimetrů srážek.

Říčka Klabava se při silnějších deštích často rychle zvedne. V Hrádku jen od 12:00 do 14:00 stoupla hladina Klabavy o 57 centimetrů a průtok se zdvojnásobil. Kolem 14:30 hladina vystoupala na 198 centimetrů, hranice pro vyhlášení třetího stupně je 190 centimetrů. Ostatní toky v Plzeňském kraji zatím zůstávají bez povodňového varování, ale zejména menší toky mají stoupající trend.

‼️ Vzhledem k intenzivním srážkám v oblasti Prahy dochází k výraznému kolísání hladin na menších vodních tocích na území Prahy a okolí. Na Botiči byl překročen 2.SPA, hladina zde může překročit i 3. SPA. I v dalších profilech v okolí Prahy nelze vyloučit překročení 2.SPA. — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 20, 2022

Déšť v sobotu zaplavil kolejiště ve stanici Mirošov na Rokycansku. Vlaky dočasně nahradí autobusy, uvedly České dráhy na svém webu.

Podle řídicího důstojníka plzeňských hasičů měli hasiči už řadu výjezdů v souvislosti s deštěm a zvedáním hladiny toků. "Někde se voda dostala do sklepů, takže pomáháme s čerpáním. Na některých místech se už začaly pytlovat protipovodňové bariéry ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Nejvíce výjezdů je na Rokycansku. Zatím to sice není nic dramatického, ale situaci sledujeme," řekl.

Velká voda v Praze

Hasiči zasahují na několika místech také v Praze. Déšť zaplavil podchod na nádraží ve Vršovicích, kde kolem třetí hodiny odpoledne bylo zhruba po kolena vody. "Čerpáme vodu v oblasti Vršovic a Nuslí, třeba z podchodu v ulici Ukrajinská nebo z garáží v ulici Sámova," popsali pražští hasiči.

Meteorologové v Praze a Černošicích vyhlásili takzvanou povodňovou pohotovost, což je výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. Platí do půlnoci. Lidé by mimo jiné měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pád stromů. Do sobotních 19:00 také v hlavním městě platí výstraha před extrémními srážkami. Na stanici Praha-Libuš spadlo za posledních pět hodin přes 50 milimetrů srážek.

Hladina nedalekého potoka Botiče stoupla na 189 centimetrů. Podle pražských hasičů je přitom obvyklá výška hladiny do 50 centimetrů. Pro Botič nyní platí druhý stupeň povodňové aktivity, meteorologové ale varují před třetím. Nebezpečí se netýká jen Botiče, ale i dalších menších toků v okolí hlavního města. Lidé by proto měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pád stromů.

Kvůli nepříznivému počasí a nezpůsobilému terénu se dnes nebude hrát utkání čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi pražskými Bohemians 1905 a Hradcem Králové.

Meteorologové také prodloužili výstrahu před bouřemi pro východní část Čech, Moravu a Slezsko. Platí do noci na neděli. Na východě země mohou být bouřky velmi silné s přívalovým deštěm a kroupami. Vydatně pršet tam má až do pondělí.