V Praze 7 hoří plynové potrubí, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

V Dobrovského ulici v Praze 7 hoří plynové potrubí a od požáru chytla fasáda dvou domů. Hasiči v souvislosti s tím vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu a evakuovali lidi z okolních budov. Doprava v ulici je zastavena. Na síti X to uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč a sdělil to policejní mluvčí Jan Rybanský.
Hasiči byli přivoláni k požáru kolem 14:00. "Na místo přijíždí jednotky ve druhém stupni poplachu," uvedl Řezáč.
Podle Rybanského je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. V Dobrovského ulici je zcela uzavřena.
ŽIVĚ Íránský bezpečnostní činitel Larídžání pohrozil Trumpovi likvidací
Vysoce postavený íránský bezpečnostní činitel Alí Larídžání pohrozil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby si dával pozor a nebyl nakonec sám eliminován. Informuje o tom agentura AP. Larídžání se takto vyjádřil na síti X poté, co americký prezident uvedl, že USA na Írán zaútočí dvacetkrát tvrději, pokud Teherán zastaví tok ropy Hormuzským průlivem.
ŽIVĚ Čtyři mrtví a šestnáct zraněných po ruských vzdušných útocích na Ukrajinu
Ruský letecký úder na východoukrajinské město Slovjansk si vyžádal čtyři mrtvé a 16 zraněných včetně nezletilé dívky, uvedl šéf místní správy.
"Tuto otázku by si měl klást každý." Týmy se zbavují české supernaděje, řeší se proč
Do zámořského hokeje vtrhl na podzim 2022 tak uhrančivě, že touto dobou už měl být hvězdou NHL. Vysoko draftovaný obránce David Jiříček se ale trápí. Po Columbusu mu dala sbohem i Minnesota.
Novodobý Titanic pohřbil v moři tisíce lidí. Trajekt Doña Paz šel ke dnu za dvě hodiny
Když se řekne námořní katastrofa, většina lidí si ihned vybaví Titanic, na jehož palubě zemřelo 1517 lidí. Ne každý ale ví, že zdaleka nejde o největší tragédii, ke které došlo na moři. V roce 1987 šel ke dnu filipínský trajekt Doña Paz a tato událost stála život přes čtyři tisíce cestujících.
