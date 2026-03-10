Přeskočit na obsah
10. 3.
V Praze 7 hoří plynové potrubí, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

ČTK,ČTK

V Dobrovského ulici v Praze 7 hoří plynové potrubí a od požáru chytla fasáda dvou domů. Hasiči v souvislosti s tím vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu a evakuovali lidi z okolních budov. Doprava v ulici je zastavena. Na síti X to uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč a sdělil to policejní mluvčí Jan Rybanský.

Hasiči dostali k vánocům nové cisternové vozy.
Ilustrační foto. Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Hasiči byli přivoláni k požáru kolem 14:00. "Na místo přijíždí jednotky ve druhém stupni poplachu," uvedl Řezáč.

Podle Rybanského je omezena doprava v ulicích Kamenická, Letohradská a Ovenecká. V Dobrovského ulici je zcela uzavřena.

