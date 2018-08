V pondělí zasáhnou Česko vedra a po nich silné bouřky. Do té doby hrozí požáry

Nebezpečí požárů vyvolané dlouhotrvajícími vedry klesne podle hydrometeorologů až v úterý ráno.

Praha - V pondělí zasáhnou Česko vedra a po nich silné bouřky. Vedra postihnou celou republiku, bude až 34 stupňů. Bouřky pak zasáhnou Čechy. Vyplývá to z výstrahy, kterou v neděli zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zároveň meteorologové upřesnili konec výstrahy před požáry. Původně platila do odvolání, nyní je její konec stanoven na úterní ráno.

Výstrahu před vysokými teplotami vydali meteorologové pro všechny regiony v polohách do 600 metrů nadmořské výšky. Platí od pondělního poledne do 18:00. Od pondělních 18:00 poté platí pro všechny regiony v Čechách až do úterních 03:00 výstraha před bouřkami.

"V pondělí k nám před studenou frontou vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihu. Očekáváme vysoké odpolední teploty, nejčastěji naměříme 30 až 34 stupňů Celsia," uvedli pracovníci ČHMÚ.

"V pondělí večer a v noci na úterý se mohou v Čechách ojediněle vyskytnout silné bouřky doprovázené kroupami, přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 milimetrů (30 litrů na metr čtvereční) a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu (72 kilometrů za hodinu)," doplnili.

Zároveň dále platí kvůli horku a suchu pro většinu republiky výstraha před požáry. Meteorologové ale nyní stanovili termín, kdy by mělo zvýšené riziko vzniku požárů skončit. "Předpokládáme, že se riziko požárů sníží po přechodu studené fronty v noci na úterý," uvedli meteorologové.

Hydrometeorologové doporučují lidem, aby v době velkých veder omezili tělesnou zátěž a vyhýbali se pobytu na přímém slunci. Horko je nebezpečné hlavně pro malé děti, nemocné nebo lidi ve vyšším věku. Následné bouřky pak mohou vést k zatopení sklepů a níže položených míst. Kvůli riziku vzniku požárů také ústav varuje před rozděláváním ohňů v lesích i jinde v přírodě, používáním přenosných vařičů, odhazováním nedopalků nebo vypalováním trávy.