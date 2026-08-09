V pondělí může být až 36 stupňů, meteorologové rozšířili výstrahu

Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území ČR, o něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země nebo v části Vysočiny.
Sdělil to v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak mírně - o několik okresů - rozšířil své předchozí upozornění na pondělní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit.
S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území Česka zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, uvedli meteorologové.
Nedělní ráno bylo podle nich na mnoha místech svěží. V nižších a středních polohách bylo v průměru 11,5 stupně, což bylo ještě méně než v sobotu. Teploty byly ale v širokém rozmezí, například v údolích bylo místy kolem osmi stupňů, na Jizerce a šumavských pláních teplota dokonce spadla k minus jednomu stupni, naopak ve vyhřátém centru Prahy teploměry ukazovaly kolem 17 stupňů.
Odpolední maxima ale budou už opět vysoká, většinou mezi 29 až 33 stupni, přičemž nejtepleji má být zejména v Praze, Polabí a na jižní Moravě. Na severu a severovýchodě bude kolem 27 stupňů, uvedli meteorologové.
V pondělí budou maxima ještě vyšší, dosáhnou od 31 do 36 stupňů, na horách ale bude zhruba o deset stupňů méně, plyne z předpovědi. Odpoledne a večer by se podle ní mohly od severozápadu objevit lokální přeháňky nebo bouřky.
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