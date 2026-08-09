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Domácí

V pondělí může být až 36 stupňů, meteorologové rozšířili výstrahu

ČTK

Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území ČR, o něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země nebo v části Vysočiny.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / Shutterstock
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Sdělil to v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který tak mírně - o několik okresů - rozšířil své předchozí upozornění na pondělní vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit.

S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území Česka zvýšené riziko vzniku a šíření požárů, uvedli meteorologové.

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Nedělní ráno bylo podle nich na mnoha místech svěží. V nižších a středních polohách bylo v průměru 11,5 stupně, což bylo ještě méně než v sobotu. Teploty byly ale v širokém rozmezí, například v údolích bylo místy kolem osmi stupňů, na Jizerce a šumavských pláních teplota dokonce spadla k minus jednomu stupni, naopak ve vyhřátém centru Prahy teploměry ukazovaly kolem 17 stupňů.

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Odpolední maxima ale budou už opět vysoká, většinou mezi 29 až 33 stupni, přičemž nejtepleji má být zejména v Praze, Polabí a na jižní Moravě. Na severu a severovýchodě bude kolem 27 stupňů, uvedli meteorologové.

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V pondělí budou maxima ještě vyšší, dosáhnou od 31 do 36 stupňů, na horách ale bude zhruba o deset stupňů méně, plyne z předpovědi. Odpoledne a večer by se podle ní mohly od severozápadu objevit lokální přeháňky nebo bouřky.

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