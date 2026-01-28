V politice nikdy neříkej nikdy. Spolupráci s ANO bychom nevysvětlili, říká Drobil

Motoristé nejsou pravice a nevěřím, že vzali Občanské demokratické straně jednoho jediného voliče, říká místopředseda ODS Pavel Drobil. Své přesvědčení opírá třeba o skutečnost, že nová vláda chystá návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard.
„Vůbec nevím, co to je za stranu. Já ani nevím, jestli je to strana. Jestli už má nějaké členy, nebo je to stále seskupení pěti nebo deseti lidí, kteří si potom do divadla pozvou kompars, který pak tleská na jejich sněmu.“
Pokud jde o postoj k hnutí ANO, host Zuzany Tvarůžkové se prý dlouhodobě nedomnívá, že anti-Babiš je program, který má opozice vést. „To, že si hrajeme na Česko A a Česko B, spíš svědčí o Babišově politické kvalitě a umu zaměřit se na určitou část voličstva.“
Drobil si myslí, že 20 až 30 procent voličů hnutí ANO jsou zklamaní voliči koalice Spolu nebo přímo ODS. A na to by podle něj občanští demokraté neměli zapomínat.
Jak by se ODS postavila k případnému rozkolu ve vládě a otázce podpory menšinové vlády hnutí ANO, neprozradil: „Co nastane v takové situaci a jak se k tomu postaví ODS, teď neumím předjímat. … To vždycky ukáže ta situace i v jaké pozici, třeba geopolitické, v tom okamžiku bude Česká republika nebo co se bude dít na úrovni Evropské unie.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:30 Bude ODS ochotná za určité konstelace podpořit menšinovou vládu hnutí ANO?
04:30-10:31 Jak má ODS jako opozice postupovat – podporovat vládní návrhy, které dávají smysl, nebo být zásadně proti? Byl odliv voličů důsledkem kroků vlády a špatné komunikace?
10:31-16:01 Nese Petr Fiala odpovědnost za to, že vláda neuměla včas a otevřeně vysvětlit změny a případné chyby voličům? Byla posledním hřebíčkem do rakve bitcoinová kauza? Jak se chce ODS zbavit nálepky zkorumpované strany?
16:01-20:05 Měla by být ODS sociálně citlivější? Souhlasí Pavel Drobil s kritikou, že ODS nebyla personálně a odborně připravená na vládnutí?
20:05-26:58 Jaký postoj by měla zaujmout ODS k euru? Je Green Deal jednoznačně špatně, nebo jsou v něm příležitosti pro ekonomiku?
26:58-31:21 Proč se nechce vyjadřovat k Filipu Turkovi? Bere Drobil Motoristy jako relevantní pravicovou konkurenci? V čem se nový předseda ODS Martin Kupka liší od Petra Fialy a co od něj očekává?
32:27-34:25 Neškodí ODS absence žen ve vedení? Jak to po kongresu napravit?