V plzeňské věznici na Borech se oběsil vězeň, v krátké době jde o druhý případ

V cele plzeňské věznice na Borech zemřel jeden z odsouzených, podle serveru Novinky se třicetiletý cizinec oběsil. Případem se od pátku zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). ČTK zjišťuje vyjádření Vězeňské služby a GIBS.
Mluvčí krajské záchranné služby Martin Štěpán serveru potvrdil, že v borské věznici zasahovali. "Do našeho příjezdu se snažili muže ročník narození 1995 oživit dozorci. My jsme následně pokračovali v resuscitaci, která ale byla nakonec neúspěšná a lékař konstatoval smrt. Na místo jsme povolali koronera," uvedl Štěpán.
V krátké době jde o druhé úmrtí vězně z borské věznice, která patří k největším v republice. V květnu tam zemřel odsouzený z Ukrajiny. Společně s dalšími dvěma krajany vypili dezinfekční roztok, který dostali od vychovatele na úklid. Všichni skončili v nemocnici, zhruba čtyřicetiletý muž po několika dnech zemřel.
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