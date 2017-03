Město Libavá na Olomoucku má v pitné vodě zvýšené množství uranu. Armáda hledá zdroj zamoření

před 54 minutami

Město Libavá na Olomoucku se potýká s kontaminací pitné vody zvýšeným množstvím uranu. V obci s více než pěti sty obyvateli je už zajištěno náhradní zásobování nezávadnou vodou. Na Libavé ve vojenském prostoru před rokem 1989 trvale pobývalo 2500 sovětských vojáků. Ministerstvo obrany zadalo rozsáhlý rozbor, který by měl vyjasnit, jak se uran do vody dostal. "V tuto chvíli není známo, z jakého důvodu se uran ve vodě objevil. Výsledky rozboru budou známy do 8. dubna," řekla mluvčí ministerstva Jana Zechmeisterová.

Armáda se snaží zjistit příčinu vyšší koncentrace uranu a plánuje upravit technologii úpravy vody z nedalekého zdroje, aby ji tohoto radioaktivního chemického prvku zbavila.

Ředitel příspěvkové organizace Armádní servisní (AS-PO) Martin Lehký v dopise zaslaném minulý týden vedení Města Libavá uvedl, že zvýšené množství uranu ve vodě z úpravny Velká Střelná zjistili experti Zdravotního ústavu Ostrava.

"Jako dočasné provizorní opatření doporučuji informovat obyvatele, že pitnou vodu nelze používat k přípravě kojenecké stravy. Je doporučeno omezit její přímou spotřebu u dětí do sedmi let a u těhotných žen," stojí v dopise.

Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany v pátek řekla, že po zjištění uranu ve vodě byl zadán její rozsáhlý rozbor. "V tuto chvíli není známo, z jakého důvodu se uran ve vodě objevil. Výsledky rozboru budou známy do 8. dubna a ihned poté budeme moci situaci na základě doporučení odborníků řešit," uvedla.

Vojenský výcvikový prostor Libavá se rozkládá na území pěti okresů. Na Libavé před rokem 1989 trvale pobývalo 2500 sovětských vojáků. Další stovky až tisíce jich i s těžkou vojenskou technikou přijížděly na pravidelná cvičení. Po odchodu za sebou sovětská armáda zanechala ohromné množství nevybuchlé munice i půdu zamořenou ropnými látkami. Likvidace ekologických škod trvala několik let a stála stovky milionů Kč.

Podle místostarosty Města Libavá Jiřího Ondřejky obec čeká na konečné výsledky rozboru pitné vody, které by měly stanovit míru rizika. "Rozváží se pitná balená voda, pro vaření ve škole je připravena cisterna. Na starost to má firma, která nám vodu dodává. Problém to pro obec je, zatím nevíme, jaké budou konečné výsledky," řekl místostarosta.

Podle zástupkyně ředitelky Základní školy a Mateřské školy Město Libavá Lenky Křížkové má škola k dispozici nyní cisternu s nezávadnou pitnou vodou. "AS-PO nám dodala cisternu s pitnou vodou, která je přistavena za školní budovou. Kuchařky pro vaření dětem ze základní i mateřské školy používají tuto vodu. Dětí samotných se to jinak nijak nedotklo," uvedla.

Ředitel AS-PO Lehký už vedení obce informoval o tom, že armáda při plánované rekonstrukci vodního zdroje Velká Střelná uvažuje o instalaci technologie na odstranění uranu ze surové vody. "Současné byly provedeny rozšířené analýzy vody, které jsou nutném podkladem k provedení znaleckého posudku a vyhodnocení zdravotních rizik," uvedl. Lehký řekl, že zatím nelze odhadnout, kdy by mohla být technologie na odstranění uranu z vody ve Velké Střelné instalována.

