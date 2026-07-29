V Písku v noci hořela historická vila, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

V Písku v noci z úterý na středu hořela historická vila Marta. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř. Hořet začalo kolem 21:00 a hasiči oheň zlikvidovali kolem půlnoci. Příčiny a výši škody zatím zjišťují. Hasiči o tom informovali na síti X.
Nyní opuštěnou vilu, která stojí na Budějovickém předměstí v příkrém svahu nad řekou Otavou, nechal před téměř 100 lety postavit písecký bankéř Jaroslav Šimek. Pojmenoval ji po své manželce, s níž měl dvě dcery.
Po komunistickém převratu v roce 1948 stát vilu zabral a majitelům nechal jen jediný pokoj. Jednu z dcer bankéře Šimkovou poslal komunistický režim v 50. letech do vězení na 14 let kvůli údajnému rozšiřování protirežimních letáků. Druhá z dcer mezi tím emigrovala. Šimková po propuštění z vězení se svou matkou utekla do zahraničí, zamířila za svou sestrou do Austrálie.
V USA to pro Čechy začíná dobře. Menšík zvládl bitvu, krajanka má druhou výhru na okruhu
Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím nad domácím tenistou Trevorem Svajdou 6:2, 6:7 a 6:3.
Nová tepna pro Kimovy vojáky. Rusko a KLDR staví most, ze kterého má Západ strach
Oficiálně má jít o rozvoj turismu a obchodu. Ve skutečnosti může první silniční most spojující Rusko a Severní Koreu, jehož výstavba právě finišuje, vznikat z úplně jiného důvodu. Podle nové analýzy bude stavba sloužit jako vojenský koridor. Na rozdíl od železnice totiž silnice umožňuje Pchjongjangu posílat tisíce vojáků i zbraně na Ukrajinu tak, aby je neodhalily západní satelity.
Let přes 24 hodin: Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie
Společnost Airbus v úterý dokončila rekordní zkušební let trvající více než 24 hodin, když ve francouzském Toulouse přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro komerční lety na velmi dlouhé vzdálenosti. Informovaly o tom agentura Reuters či web ABC.
„Měl pozitivní recenze.“ Svěřili před dovolenou psa i byt na hlídání. Zkušenosti jsou otřesné
Poté co Aktuálně.cz zveřejnilo příběh manželů Hubingerových, kteří tvrdí, že po návratu z dovolené našli ve svém bytě místo domluveného hlídače pro své fenky dvě cizí ženy, se redakci ozvali další údajní klienti služby Dogsitting.cz. Mluvili například o zraněních, se kterým se jim zvířata vrátila do rukou, nebo o tom, že sami měli podezření, že se u nich doma pohybovali cizí lidé.
ŽIVĚ Trump slíbil Ukrajině licenci na výrobu střel do patriotů, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré, s Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Podle ukrajinské stanice Suspilne jednání trvalo asi hodinu.