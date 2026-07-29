Přeskočit na obsah
Benative
29. 7. Marta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

V Písku v noci hořela historická vila, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

ČTK

V Písku v noci z úterý na středu hořela historická vila Marta. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř. Hořet začalo kolem 21:00 a hasiči oheň zlikvidovali kolem půlnoci. Příčiny a výši škody zatím zjišťují. Hasiči o tom informovali na síti X.

Nyní opuštěnou vilu, která stojí v Písku na Budějovickém předměstí v příkrém svahu nad řekou Otavou, nechal před téměř 100 lety postavit písecký bankéř Jaroslav Šimek.
Nyní opuštěnou vilu, která stojí v Písku na Budějovickém předměstí v příkrém svahu nad řekou Otavou, nechal před téměř 100 lety postavit písecký bankéř Jaroslav Šimek. Foto: Národní památkový ústav
Reklama

Nyní opuštěnou vilu, která stojí na Budějovickém předměstí v příkrém svahu nad řekou Otavou, nechal před téměř 100 lety postavit písecký bankéř Jaroslav Šimek. Pojmenoval ji po své manželce, s níž měl dvě dcery.

Po komunistickém převratu v roce 1948 stát vilu zabral a majitelům nechal jen jediný pokoj. Jednu z dcer bankéře Šimkovou poslal komunistický režim v 50. letech do vězení na 14 let kvůli údajnému rozšiřování protirežimních letáků. Druhá z dcer mezi tím emigrovala. Šimková po propuštění z vězení se svou matkou utekla do zahraničí, zamířila za svou sestrou do Austrálie.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
KLDR, Rusko, most
KLDR, Rusko, most
KLDR, Rusko, most

Nová tepna pro Kimovy vojáky. Rusko a KLDR staví most, ze kterého má Západ strach

Oficiálně má jít o rozvoj turismu a obchodu. Ve skutečnosti může první silniční most spojující Rusko a Severní Koreu, jehož výstavba právě finišuje, vznikat z úplně jiného důvodu. Podle nové analýzy bude stavba sloužit jako vojenský koridor. Na rozdíl od železnice totiž silnice umožňuje Pchjongjangu posílat tisíce vojáků i zbraně na Ukrajinu tak, aby je neodhalily západní satelity.

Young,Large,Puppy,Lying,On,Outdoor,Pavement,,Brown,And,White
Young,Large,Puppy,Lying,On,Outdoor,Pavement,,Brown,And,White
Young,Large,Puppy,Lying,On,Outdoor,Pavement,,Brown,And,White

„Měl pozitivní recenze.“ Svěřili před dovolenou psa i byt na hlídání. Zkušenosti jsou otřesné

Poté co Aktuálně.cz zveřejnilo příběh manželů Hubingerových, kteří tvrdí, že po návratu z dovolené našli ve svém bytě místo domluveného hlídače pro své fenky dvě cizí ženy, se redakci ozvali další údajní klienti služby Dogsitting.cz. Mluvili například o zraněních, se kterým se jim zvířata vrátila do rukou, nebo o tom, že sami měli podezření, že se u nich doma pohybovali cizí lidé.

Reklama
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House

ŽIVĚ Trump slíbil Ukrajině licenci na výrobu střel do patriotů, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré, s Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Podle ukrajinské stanice Suspilne jednání trvalo asi hodinu.

Reklama
Reklama
Reklama