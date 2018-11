V pátrání po medvědovi na Vsetínsku by mohl pomoci sníh, usnadní jeho stopování

V pátrání po medvědovi na Vsetínsku by mohl pomoci sníh. Zvíře se v regionu pohybuje již od září, napáchalo hodně škod, ochránci přírody na něj proto nastražili odchytovou klec. "V posledních dnech však medvěda nikdo neviděl, jeho pohyb nezachytily ani fotopasti, neobjevily se ani další stopy," řekl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

"Kdyby byl sníh, dalo by se snáz vystopovat, kde se zdržuje. Pak bychom se rozhodli, jak budeme postupovat dál," uvedl Orálek. V regionu již v neděli sněžilo, sníh však většinou roztál.

Minulý týden byl medvěd údajně spatřen v Hovězí na Vsetínsku. Poslední nahlášená škoda, kterou zvíře napáchalo, je z 6. listopadu. Není také vyloučeno, že zvíře odešlo na Slovensko. Minulý týden byl medvěd spatřen u obce Ostravice v Beskydech, podle Orálka však mohlo jít o jiného medvěda, v Beskydech jsou podle stop medvědi dva.

"Nicméně jsme stále připravení. O víkendu jsme obnovili pachovou stopu u klece, zkontrolovali jsme klec, je stále natažená," uvedl Orálek. Ochránci přírody navrhli Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), aby zaplatila výrobu dalších dvou odchytových a jedné transportní klece. V republice podle Orálka tento druh klecí chybí a bylo by možné je v budoucnu použít i v jiných případech při transportech velkých šelem. Jedna klec by měla stát odhadem 40 tisíc korun. Mluvčí AOPK Karolína Šůlová řekla, že agentura žádost přijala a zabývá se jí.

Mladý, asi čtyřletý medvěd, se v regionu Valašska pohybuje od září. Choval se netypicky, chodil do blízkosti lidských obydlí a ztrácel plachost. Pokud by se podařilo jej odchytit, dočasně by mohl být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O zvíře také projevila zájem zoologická zahrada z Belgie. Na medvěda na Vsetínsku také číhal odborník na uspávání velkých šelem, veterinář Lukáš Pavlačík ze zoo ve Dvoře Králové, na medvěda však nenarazil.