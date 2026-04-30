V pátek nakoupíte, nebo ne? Otestujte se v chaotických pravidlech prodeje o svátcích

Dva pátky po sobě mají Češi volno. I o státních svátcích na začátku května ale panuje chaos, kdy mohou být velké obchody nad dvě stě metrů čtverečních otevřené a kdy musí zavřít. Než se dozvíte správnou odpověď, otestujte se v kvízu Aktuálně.cz, zda se v otvíracích dobách vyznáte. Odpovězte na otázku: Jsou o následujících státních svátcích velké obchody otevřené, nebo se vám podaří nakoupit?
Zajet na velký nákup můžete i na Svátek práce. 1. května, který tedy budou muset zaměstnanci velkých obchodů oslavit prací, protože se na něj zákaz podeje nevztahuje. Volno si užijí až o týden později, tedy v pátek 8. května na Den vítězství, kdy obchody musejí zůstat zavřené.
V následující tabulce zjistíte, kdy je otevřeno a kdy zavřeno:,
Svátek práce (pátek 1. 5. 2026) – otevřeno
Den vítězství (pátek 8. 5. 2026) – zavřeno
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (neděle 5. 7. 2026) – otevřeno
Den upálení mistra Jana Husa (pondělí 6. 7. 2026) – otevřeno
Den české státnosti (pondělí 28. 9. 2026) – zavřeno
Den vzniku samostatného československého státu (středa 28. 10. 2026) – zavřeno
Den boje za svobodu a demokracii (úterý 17. 11. 2026) – otevřeno
Štědrý den – do 12:00 (čtvrtek 24. 12. 2026) – otevřeno
Štědrý den – od 12:00 (čtvrtek 24. 12. 2026) – zavřeno
1. svátek vánoční (pátek 25. 12. 2026) – zavřeno
2. svátek vánoční (sobota 26. 12. 2026) – zavřeno
Nový rok (pátek 1. 1. 2027) – zavřeno
Velký pátek (pátek 27. 3. 2027) – otevřeno
Velikonoční pondělí (pondělí 29. 3. 2027) – zavřeno
