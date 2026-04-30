Přeskočit na obsah
Benative
30. 4. Blahoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

V pátek nakoupíte, nebo ne? Otestujte se v chaotických pravidlech prodeje o svátcích

Aleš Vojíř
Dva pátky po sobě mají Češi volno. I o státních svátcích na začátku května ale panuje chaos, kdy mohou být velké obchody nad dvě stě metrů čtverečních otevřené a kdy musí zavřít. Než se dozvíte správnou odpověď, otestujte se v kvízu Aktuálně.cz, zda se v otvíracích dobách vyznáte. Odpovězte na otázku: Jsou o následujících státních svátcích velké obchody otevřené, nebo se vám podaří nakoupit?

Zajet na velký nákup můžete i na Svátek práce. 1. května, který tedy budou muset zaměstnanci velkých obchodů oslavit prací, protože se na něj zákaz podeje nevztahuje. Volno si užijí až o týden později, tedy v pátek 8. května na Den vítězství, kdy obchody musejí zůstat zavřené.

V následující tabulce zjistíte, kdy je otevřeno a kdy zavřeno:,

  • Svátek práce (pátek 1. 5. 2026) – otevřeno

  • Den vítězství (pátek 8. 5. 2026) – zavřeno

  • Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (neděle 5. 7. 2026) – otevřeno

  • Den upálení mistra Jana Husa (pondělí 6. 7. 2026) – otevřeno

  • Den české státnosti (pondělí 28. 9. 2026) – zavřeno

  • Den vzniku samostatného československého státu (středa 28. 10. 2026) – zavřeno

  • Den boje za svobodu a demokracii (úterý 17. 11. 2026) – otevřeno

  • Štědrý den – do 12:00 (čtvrtek 24. 12. 2026) – otevřeno

  • Štědrý den – od 12:00 (čtvrtek 24. 12. 2026) – zavřeno

  • 1. svátek vánoční (pátek 25. 12. 2026) – zavřeno

  • 2. svátek vánoční (sobota 26. 12. 2026) – zavřeno

  • Nový rok (pátek 1. 1. 2027) – zavřeno

  • Velký pátek (pátek 27. 3. 2027) – otevřeno

  • Velikonoční pondělí (pondělí 29. 3. 2027) – zavřeno

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Petr Macinka
Policie odložila prověřování Macinkových zpráv prezidentovu poradci

Policie odložila prověřování textových zpráv, které zaslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) Petru Kolářovi, poradci prezidenta Petra Pavla. Usnesení dosud není pravomocné. Na dotaz ČTK to ve čtvrtek uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Doplnil, že více informací k věci bude možné poskytnout teprve tehdy, až rozhodnutí nabyde právní moci.

Netherlands Four Freedoms Award
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.

soumarak
Sezona splouvání Teplé Vltavy v pátek nezačne, je málo vody

Kvůli nedostatku vody nezačne v pátek sezona splouvání Teplé Vltavy. Výška hladiny řeky, která vede šumavským národním parkem, je na historickém minimu. Ve čtvrtek ráno byla řeka na stanici Soumarský Most na Prachaticku na úrovni 42,5 centimetru. Minimum pro splouvání je stanoveno na 50 centimetrů. ČTK to řekl mluvčí národního parku Šumava Jan Dvořák.

