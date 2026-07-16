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V pátek mohou být silné bouřky, na víkend se ochladí, přeháňky zůstanou

ČTK

V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, v pátek mohou být i silné. Teploty budou ve čtvrtek a v pátek stoupat ke 30 stupňům, na Moravě a ve Slezsku meteorologové v pátek očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Jiří Kouřil, se souhlasem
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Ve čtvrtek ráno a dopoledne bude zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Přes den se postupně vyskytnou opět lokálně přeháňky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. „Na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku očekáváme silnou zátěž teplem (zejména v důsledku kombinace teploty a vlhkosti vzduchu),“ uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 32 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia.

V pátek bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Meteorologové očekávají zpočátku lokálně déšť, přeháňky a bouřky zejména v západní polovině Čech, postupně se srážky vyskytnou místy i jinde a bouřky mohou být i silné. Doprovázet je může přívalový déšť, kroupy a výraznější nárazy větru. Nejvyšší teploty budou opět stoupat ke třicítce, na Moravě a ve Slezsku až k 33 stupňům, v Jeseníkách a Beskydech k 25 stupňům Celsia.

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Přeháňky a bouřky se mohou ojediněle objevit i v sobotu, nejvyšší teploty budou nižší, podle předpovědi dosáhnou na 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty oproti sobotě ještě asi o dva stupně klesnou.

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