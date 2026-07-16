V pátek mohou být silné bouřky, na víkend se ochladí, přeháňky zůstanou

V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, v pátek mohou být i silné. Teploty budou ve čtvrtek a v pátek stoupat ke 30 stupňům, na Moravě a ve Slezsku meteorologové v pátek očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek ráno a dopoledne bude zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Přes den se postupně vyskytnou opět lokálně přeháňky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. „Na velké části území Moravy, místy i ve středním Polabí a ve Slezsku očekáváme silnou zátěž teplem (zejména v důsledku kombinace teploty a vlhkosti vzduchu),“ uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 32 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia.
V pátek bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Meteorologové očekávají zpočátku lokálně déšť, přeháňky a bouřky zejména v západní polovině Čech, postupně se srážky vyskytnou místy i jinde a bouřky mohou být i silné. Doprovázet je může přívalový déšť, kroupy a výraznější nárazy větru. Nejvyšší teploty budou opět stoupat ke třicítce, na Moravě a ve Slezsku až k 33 stupňům, v Jeseníkách a Beskydech k 25 stupňům Celsia.
Přeháňky a bouřky se mohou ojediněle objevit i v sobotu, nejvyšší teploty budou nižší, podle předpovědi dosáhnou na 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty oproti sobotě ještě asi o dva stupně klesnou.
Recenze: Dietl naruby. Aňa Geislerová září ve filmu o sterilizaci romských žen
Nový snímek Ivana Ostrochovského Pramen odkrývá jednu z temných kapitol československých dějin – vypráví o státem řízené reprodukční kontrole, interrupčních komisích a systematické sterilizaci romských žen. Po premiéře na karlovarském festivalu do kin vstupuje 16. července 2026.
USA kvůli nekalým praktikám uvalí 25procentní clo na část dovozu z Brazílie
Spojené státy od příští středy uvalí 25procentní cla na dovoz některého zboží z Brazílie poté, co zjistily řadu kroků, které považují za nekalé obchodní praktiky ze strany této desáté největší ekonomiky světa. Informovala o tom agentura AP. Americká vláda ze zavedení tarifů obvinila brazilského prezidenta, který podle ní nejednal s USA v dobré víře. Jeho úřad už cla podle agentury AFP odmítl.
„Válka skončí kolapsem.“ Kuleba řekl, jak vyhrát. Popsal Zelenského „třesení“
Bývalý šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v rozhovoru pro pořad Spotlight analyzoval současný stav konfliktu a proměnu mezinárodní podpory. Podle něj už Ukrajina není v pozici slabšího hráče bez karet, jak ji loni popsal Donald Trump. Naopak, země dokázala stabilizovat frontu a přenést válku na ruské území. Klíčem k vítězství je však podle něj vytrvalost a pochopení, že kompromis není možný.
Tajemné ostrovy, kam lidská noha nevkročí. Na jeden se nesmí vůbec, druhý si své návštěvníky vybírá
Na mapě vypadají skoro bezvýznamně. Dvě tmavé skály ztracené v Atlantiku, jen několik kilometrů od irského pobřeží. Když se ale ráno zvedne mlha a na obzoru se objeví jejich siluety, rychle pochopíte, proč se o nich po staletí vyprávějí příběhy. Na jednom z nich dnes nežije jediný člověk. Na druhý lidská noha nesmí vůbec. A i na ten přístupnější se každý den dostane jen hrstka šťastlivců.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Kyjev balistickými raketami, pod palbou byl i Charkov
V ukrajinské metropoli Kyjevě ve čtvrtek krátce po půlnoci zazněla série výbuchů, a to poté, co letectvo vydalo varování o blížících se ruských balistických raketách. Terčem ruských úderů se stal i Charkov, napsala agentura AFP. V západokyjevské Svjatošynské čtvrti byl zasažen sklad a v Darnycké čtvrti na jihovýchodě města dopadly úlomky raket na nebytové budovy.