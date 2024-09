V Paraguayi byl zadržen přes 10 let hledaný Čech, podle médií exposlanec Petr Wolf

V Paraguayi byl zatčen čtyřiašedesátiletý muž z Ostravy, po kterém česká policie přes deset let pátrala. Policie to v pátek uvedla na síti X. Podle serveru iDnes.cz a paraguayského elektronického deníku Hoy je jím uprchlý někdejší poslanec sociální demokracie Petr Wolf, který byl odsouzený za dotační podvod k šestiletému pobytu ve vězení.

Podle paraguayského deníku Wolfa zatkla místní policie ve spolupráci se speciální jednotkou. Při operaci zadrželi i jeho vůz značky Toyota Fortuner. "Totožnost zadrženého jsme potvrdili a nyní budeme řešit možnosti jeho vydání zpět na území České republiky," uvedla česká policie.

Po Wolfovi bylo pátrání vyhlášeno v lednu 2013, v roce 2019 pak policisté zveřejnili, že ho vypátrali v Paraguayi, se kterou ale nemá Česká republika příslušnou smlouvu o spolupráci. V pátek policie uvedla, že hledaný byl zadržen na základě cíleného pátrání a intenzivní mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím Interpolu a za výrazného přispění policistů z Paraguaye, Argentiny a několika útvarů.

České ministerstvo spravedlnosti požádalo paraguayskou stranu o vydání Wolfa už v roce 2016. "Řízení o vydání Petra Wolfa z Paraguaye do České republiky stále probíhá. V listopadu 2017 byla žádost o vydání rozšířena rovněž o vydání k trestnímu stíhání pro maření výkonu úředního rozhodnutí. Příslušný paraguayský soud vydal příkaz k předběžnému zadržení pana Wolfa na území Paraguaye za účelem jeho extradice," řekl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Uvedl, že o aktuálním zadržení má úřad zatím jen neoficiální informace z médií.

Ministerstvo doplnilo, že na stav vydávacího řízení se pravidelně dotazuje prostřednictvím českého velvyslanectví v argentinském Buenos Aires, které je příslušné i pro Paraguay. "S Paraguayí dosud nebyla uzavřena bilaterální smlouva o vydávání osob, lze ji nicméně požádat o vydání i na bezesmluvním základě za současného poskytnutí ujištění o vzájemnosti," dodal Řepka. Tento princip spočívá v příslibu, že v obdobných případech bude Česko postupovat vůči Paraguayi stejně.

Wolf byl poslancem v letech 2006 až 2010. Zvolen byl za sociální demokracii, později však stranu opustil. V roce 2012 ho ostravský soud uznal vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů, projekty navíc byly zkopírovány z internetu. Wolfovi za to soud uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let a pokutu pět milionů korun.

K tříletému podmínečnému trestu a pokutě milion korun byla odsouzena i Wolfova manželka. Na svých internetových stránkách Wolf tehdy uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. V lednu 2013 neúspěšně požádal o odložení výkonu trestu. Do vězení nenastoupil a policie po něm vyhlásila pátrání.

Peněžitý trest Wolf s manželkou uhradili ve splátkách. Peníze přicházely na účet soudu i v době, kdy byl na útěku. Platila je uprchlíkova manželka.

