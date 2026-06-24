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Domácí

Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci, který zranil ženu

ČTK

Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. Na jednání zastupitelů o incidentu mluvil i primátor města Jan Dohnal (ODS).

Podle prvotních informací došlo k postřelení ženy, která byla předána do péče záchranářů.
Podle prvotních informací došlo k postřelení ženy, která byla předána do péče záchranářů.Foto: Policie ČR
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"V Ostravě-Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost," uvedla Michalíková.

Dodala, že podle prvotních informací došlo k postřelení ženy, která byla předána do péče záchranářů. "Informativní SMS byla odeslána obyvatelům dané lokality s bezpečnostními pokyny," řekla Michalíková s tím, že momentálně nemůže k případu říct více informací.

Zdravotní stav postřelené ženy a další podrobnosti ČTK zjišťuje.

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