Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci, který zranil ženu

Policie v Ostravě-Zábřehu zasahuje proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchranářům. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková. Na jednání zastupitelů o incidentu mluvil i primátor města Jan Dohnal (ODS).
"V Ostravě-Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost," uvedla Michalíková.
Dodala, že podle prvotních informací došlo k postřelení ženy, která byla předána do péče záchranářů. "Informativní SMS byla odeslána obyvatelům dané lokality s bezpečnostními pokyny," řekla Michalíková s tím, že momentálně nemůže k případu říct více informací.
Zdravotní stav postřelené ženy a další podrobnosti ČTK zjišťuje.
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