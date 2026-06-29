V Olomouci zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým

V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili sedm lidí, uvedli v pondělí odpoledne na síti X. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.
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ŽIVĚ Rusko očekává příjezd amerických vyjednavačů, až USA vyřeší otázku Íránu, uvedl Putin
Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, jakmile Washington nebude tolik zaneprázdněn Íránem. Putin to řekl v nedělním rozhovoru, který v noci na dnešek citovaly ruské tiskové agentury.
Viďmanová na Wimbledonu potrápila Pegulaovou, neuspěl ani Svrčina
Tenistka Darja Viďmanová při grandslamovém debutu ve Wimbledonu vypadla v 1. kole. Nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové podlehla 5:7, 3:6. Duel na trávě v londýnském All England Clubu prohrála za hodinu a 13 minut. Při debutu v hlavní soutěži Wimbledonu neuspěl ani Dalibor Svrčina. S Američanem a šestnáctým nasazeným Learnerem Tienem prohrál 1:6, 4:6, 7:6, 3:6.
Vláda konečně rozsekla summit NATO. Pavel pojede, ale nepovede delegaci
Ještě před týdnem se zdálo být rozhodnuto. Zásah Ústavního soudu ale vládě překreslil plány na červencový summit NATO v Ankaře. Kabinet po pondělním jednání definitivně potvrdil, že prezident Petr Pavel do Turecka skutečně pojede. Českou delegaci ale podle vlády i nadále povede premiér Andrej Babiš (ANO).
EU schválila pravidla pro umělou inteligenci, zakáže i svlékací aplikace
Členské státy EU v pondělí finálně odsouhlasily balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující technologie umělé inteligence. Informovala o tom Rada EU. Již v polovině června dvě nová zjednodušující nařízení podpořil i Evropský parlament. Součástí je i zákaz svlékacích aplikací, který do návrhu prosadila česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) z frakce Zelených.
Pět lidí bylo zabito při střelbě na severu Německa, oznámila policie
Pět lidí bylo zabito při střelbě ve městě Stade na severu Německa, podezřelý byl zadržen, oznámila policie podle agentury DPA. Motiv činu je podle policistů zatím neznámý.