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Domácí

V Olomouci zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým

ČTK

V bývalém areálu pivovaru v Olomouci-Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili sedm lidí, uvedli v pondělí odpoledne na síti X. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.

Záchranná služba Hlavního města Prahy, záchranka, ZSHMP, sanitka, zdraví, zdravotnictví Praha, 19. 3. 2021, HN - Lukáš Bíba
Ilustrační foto. Foto: HN - Lukas Biba
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