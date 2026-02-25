V okolí Nového Boru se objevili vlci. Při setkání zachovejte klid, nabádají odborníci

V lesích kolem Nového Boru na Českolipsku, včetně oblastí Pihelu, Chotovic a Janova, byl potvrzen výskyt vlka obecného. Pohybuje se tam menší skupina asi tří zvířat, upozornil na webu Městský úřad v Novém Boru.
Vlk je na celém území Česka zvláště chráněným druhem, je to plaché zvíře, které se člověku vyhýbá, při pohybu v lese je ale třeba mít psy pod kontrolou a na vodítku, doporučuje radnice.
V Libereckém kraji není výskyt vlka ničím výjimečným, vlci se na jeho území vyskytují minimálně od roku 2014, potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Monitoring Hnutí Duha a jejich organizační skupiny Šelmy loni po pěti letech potvrdil vlčata na Kokořínsku a v Ralsku. Vlci se ale podle odborníků pohybují také třeba kolem Liberce, když migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem.
Podle Lucie Moučkové, která má na novoborském odboru životního prostředí na starost ochranu přírody a myslivost, se vlk přirozeně vrací do krajiny severních Čech, kde nachází vhodné podmínky a dostatek potravy. Lesní komplexy v okolí Nového Boru tvoří souvislé území, ve kterém se může pohybovat napříč katastry jednotlivých částí města i okolních obcí. "Vlk se člověku běžně vyhýbá a přímý kontakt je nepravděpodobný, není důvod k obavám, ale je dobré vědět, jak se v přírodě chovat," doplnila.
Pokud by člověk vlka spatřil, doporučuje Moučková zachovat klid a udržovat si odstup. Není vhodné se k němu přibližovat ani utíkat. V případě potřeby lze zvíře odradit hlukem, například tleskáním nebo zvýšeným hlasem. Majitelé by měli mít své psy v lese na vodítku, protože vlk může na volně pobíhajícího psa reagovat jako na vetřelce ve svém teritoriu. Chovatelům hospodářských zvířat doporučuje zkontrolovat zabezpečení ohrad a pastvin. Účinnou prevencí jsou kvalitní ohradníky a další ochranná opatření. O možnostech prevence informuje web www.navratvlku.cz.
"Ochrana vlka vychází z mezinárodních závazků a v běžném režimu není možné jej lovit. Soužití s touto šelmou je dnes otázkou informovanosti a prevence," doplnila Moučková. V případě podezření na škodu způsobenou vlkem je podle ní možné kontaktovat pohotovostní linku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Liberci na čísle 731 502 993 a mimo území chráněných oblastí také odbor životního prostředí v Novém Boru na čísle 487 712 438.
Škod způsobených hospodářům vlky loni v Libereckém kraji ubylo, na náhradách stát vyplatil 1,89 milionu korun, což je meziročně zhruba o čtvrtinu méně. "Trend u škod způsobených vlky je sestupný, může to být dáno tím, že fungují daleko lépe ochranná opatření, která financujeme i my jako Liberecký kraj, může být i tím, že se třeba míň o náhrady škod žádá," dodal náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu).
Převratný vynález českého rodáka změnil lyžování. Horu má i v Antarktidě
Ve světě je oslavován jako zakladatel alpského nebo sjezdového lyžování, v Česku přitom jméno zdejšího rodáka není až tak známé. Pozoruhodný život Matyáše Žďárského se začal odvíjet přesně před 170 lety.
„Uřízl jsem si malíčky na obou nohou." O dění v kutnohorské sektě vzniká seriál
Případ uzavřeného společenství kolem kutnohorského léčitele otevřel otázku, kde končí osobní víra a kde začíná manipulace. Vyšetřování i následné soudní řízení ukázaly, jak silný vliv měl vůdce skupiny na své stoupence a jak zásadně zasahoval do jejich rozhodování. Kauza vyvolala celospolečenskou debatu a stala se i námětem nově připravovaného seriálu. Jak se celý případ odehrál?
„Narazili jsme do zdi.“ Oběti zneužívání v církvi žádají odpovědnost i změnu systému
V prostředí české katolické církve se podle psychologa a právníka Ladislava Koubka a zakladatele spolku Pro čistou církev Jana Rozka stále nedaří otevřeně a systematicky řešit případy sexuálního zneužívání. V rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové otevřeně popsali nejen vlastní zkušenosti, ale i mechanismy, které podle nich vedly k dlouholetému mlčení.
ŽIVĚ"Trump lhal." Část demokratů projev ignorovala, jednoho ostraha vyvedla ze sálu
Donald Trump přednesl dosud nejdelší projev o stavu unie. Někteří demokratičtí politici opustili předčasně projev republikánského prezidenta. Další ho bojkotovali. Nepřišla na něj zhruba polovina demokratů ze Sněmovny reprezentantů i Senátu.
ŽIVĚPiráti podali trestní oznámení kvůli nevymáhaným dotacím pro Agrofert
Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné.