Benative
25. 2. Liliana
V okolí Nového Boru se objevili vlci. Při setkání zachovejte klid, nabádají odborníci

ČTK

V lesích kolem Nového Boru na Českolipsku, včetně oblastí Pihelu, Chotovic a Janova, byl potvrzen výskyt vlka obecného. Pohybuje se tam menší skupina asi tří zvířat, upozornil na webu Městský úřad v Novém Boru.

Vlk
Vlk je na celém území Česka zvláště chráněným druhem, je to plaché zvíře, které se člověku vyhýbá, při pohybu v lese je ale třeba mít psy pod kontrolou a na vodítku.Foto: Němeček Pavel
Vlk je na celém území Česka zvláště chráněným druhem, je to plaché zvíře, které se člověku vyhýbá, při pohybu v lese je ale třeba mít psy pod kontrolou a na vodítku, doporučuje radnice.

V Libereckém kraji není výskyt vlka ničím výjimečným, vlci se na jeho území vyskytují minimálně od roku 2014, potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Monitoring Hnutí Duha a jejich organizační skupiny Šelmy loni po pěti letech potvrdil vlčata na Kokořínsku a v Ralsku. Vlci se ale podle odborníků pohybují také třeba kolem Liberce, když migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem.

Podle Lucie Moučkové, která má na novoborském odboru životního prostředí na starost ochranu přírody a myslivost, se vlk přirozeně vrací do krajiny severních Čech, kde nachází vhodné podmínky a dostatek potravy. Lesní komplexy v okolí Nového Boru tvoří souvislé území, ve kterém se může pohybovat napříč katastry jednotlivých částí města i okolních obcí. "Vlk se člověku běžně vyhýbá a přímý kontakt je nepravděpodobný, není důvod k obavám, ale je dobré vědět, jak se v přírodě chovat," doplnila.

Pokud by člověk vlka spatřil, doporučuje Moučková zachovat klid a udržovat si odstup. Není vhodné se k němu přibližovat ani utíkat. V případě potřeby lze zvíře odradit hlukem, například tleskáním nebo zvýšeným hlasem. Majitelé by měli mít své psy v lese na vodítku, protože vlk může na volně pobíhajícího psa reagovat jako na vetřelce ve svém teritoriu. Chovatelům hospodářských zvířat doporučuje zkontrolovat zabezpečení ohrad a pastvin. Účinnou prevencí jsou kvalitní ohradníky a další ochranná opatření. O možnostech prevence informuje web www.navratvlku.cz.

"Ochrana vlka vychází z mezinárodních závazků a v běžném režimu není možné jej lovit. Soužití s touto šelmou je dnes otázkou informovanosti a prevence," doplnila Moučková. V případě podezření na škodu způsobenou vlkem je podle ní možné kontaktovat pohotovostní linku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Liberci na čísle 731 502 993 a mimo území chráněných oblastí také odbor životního prostředí v Novém Boru na čísle 487 712 438.

Škod způsobených hospodářům vlky loni v Libereckém kraji ubylo, na náhradách stát vyplatil 1,89 milionu korun, což je meziročně zhruba o čtvrtinu méně. "Trend u škod způsobených vlky je sestupný, může to být dáno tím, že fungují daleko lépe ochranná opatření, která financujeme i my jako Liberecký kraj, může být i tím, že se třeba míň o náhrady škod žádá," dodal náměstek hejtmana Jiří Klápště (Spolu).

