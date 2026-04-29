V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Obchodní centrum s prodejnou Albert se nachází poblíž křižovatky třídy Tomáše Bati a Přímé ulice. Jaká látka v centru unikla, zatím není jasné. „Velitel zásahu si na místo vyžádal specializovanou jednotku, a to kolegy z laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. Probíhá intenzivní zjišťování, o jakou látku se jedná a zda hrozí další riziko,“ uvedla Javoříková.
Hasiči aktuálně evidují šest lidí, kteří se neznámé látky nadýchali a převzala je do péče zdravotnická záchranná služba. „Dalším dvěma osobám se udělalo nevolno až po návratu domů a byly nuceny vyhledat lékařské ošetření,“ doplnila Javoříková.
Hasiči vyzvali všechny lidi, kteří se dnes okolo 14:00 nacházeli v nákupním centru a pociťují jakékoli zdravotní obtíže, aby situaci nepodceňovali a neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.
K centru vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Bližší okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělili na síti X policisté. Podle Jaroše zůstávají ulice v okolí centra průjezdné.
Mohlo by vás zajímat: „Zásah policie: V centru Prahy se střetli odpůrci a příznivci potratů“
Zemřel Oskar Petr ze skupiny Marsyas. Autor hitů Lucie i Anety Langerové
Ve věku 73 let dnes zemřel skladatel Oskar Petr, autor hitů kapely Lucie a Anety Langerové. Zprávu o úmrtí potvrdil jeho nakladatel Lubomír Houdek.
V šestnácti jsem se teprve hledala, popisuje těžké začátky v cizině parkurová jezdkyně
Ještě v pubertálním věku opustila prostředí, ve kterém vyrůstala, a vydala se do Nizozemska. Talentovaná parkurová jezdkyně Emma Sophia Španko ale svého rozhodnutí litovat nemusí - letos na jaře dosáhla mimořádného úspěchu, jako jednu z pouhých 11 jezdců z celého světa ji vybrala porota do prestižního ročníku Young Riders Academy (YRA) pro rok 2026.
Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake
Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.
Češi a Poláci se nejvíc bojí války, zbytek světa děsí hlavně inflace, ukázal průzkum
Češi se dlouhodobě nejvíce obávají vojenského konfliktu a v tomto ohledu převyšují Evropu i svět. V dubnu tuto obavu v průzkumu agentury Ipsos uvedlo 47 procent dotázaných, stejně jako v sousedním Polsku. V březnu tyto obavy dosáhly 54 procent.
Rada Českého rozhlasu vyzvala Klempíře k přepracování mediálního zákona
Rada Českého rozhlasu chce, aby ministerstvo kultury upravilo chystaný zákon o veřejnoprávních médiích. Ve středu uvedla, že návrh nezajišťuje kontinuitu fungování rozhlasu a rady jako kontrolního orgánu či neobsahuje jasné vymezení působnosti rady. Naopak podle Asociace provozovatelů soukromého vysílání by změny mohly odstranit nerovné postavení veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rádií.