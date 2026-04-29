29. 4. Robert
V obchodním centru ve Zlíně unikla neznámá látka. Museli evakuovat 150 lidí

ČTK

V obchodním centru ve Zlíně-Prštném unikla ve středu odpoledne neznámá látka. Evakuováno z něj bylo okolo 14:00 přibližně 150 lidí, řekl policejní mluvčí Petr Jaroš. Několik lidí ošetřili zdravotníci. O jakou látku jde a zda hrozí další riziko, nyní zjišťují hasiči, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Ilustrační foto.
„Bližší okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedli na síti X policisté.Foto: Ludvík Hradilek
Obchodní centrum s prodejnou Albert se nachází poblíž křižovatky třídy Tomáše Bati a Přímé ulice. Jaká látka v centru unikla, zatím není jasné. „Velitel zásahu si na místo vyžádal specializovanou jednotku, a to kolegy z laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. Probíhá intenzivní zjišťování, o jakou látku se jedná a zda hrozí další riziko,“ uvedla Javoříková.

Hasiči aktuálně evidují šest lidí, kteří se neznámé látky nadýchali a převzala je do péče zdravotnická záchranná služba. „Dalším dvěma osobám se udělalo nevolno až po návratu domů a byly nuceny vyhledat lékařské ošetření,“ doplnila Javoříková.

Hasiči vyzvali všechny lidi, kteří se dnes okolo 14:00 nacházeli v nákupním centru a pociťují jakékoli zdravotní obtíže, aby situaci nepodceňovali a neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.

K centru vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. „Bližší okolnosti jsou předmětem dalšího šetření,“ sdělili na síti X policisté. Podle Jaroše zůstávají ulice v okolí centra průjezdné.

Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (vpravo) v pátek ráno ve vlaku do Kyjeva právě dostává od svého mluvčího Daniela Drakea informace, co se přes noc stalo, včetně nočního útoku ruských dronů a raket na Ukrajinu.

Nejdřív mluvil za Macinku, teď míří na Hrad. Prezidentův tým posílí Daniel Drake

Do odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky nastoupí od 1. května Daniel Drake. Prezidentská kancelář to uvedla ve středu na sociální síti X. Drake byl od února 2023 do letošního ledna mluvčím ministerstva zahraničí. Na Hradě bude součástí týmu, který má na starosti tvorbu mediálních podkladů, kontakt s novináři a přípravu mediálních příležitostí při cestách prezidenta, uvedla kancelář.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

Rada Českého rozhlasu vyzvala Klempíře k přepracování mediálního zákona

Rada Českého rozhlasu chce, aby ministerstvo kultury upravilo chystaný zákon o veřejnoprávních médiích. Ve středu uvedla, že návrh nezajišťuje kontinuitu fungování rozhlasu a rady jako kontrolního orgánu či neobsahuje jasné vymezení působnosti rady. Naopak podle Asociace provozovatelů soukromého vysílání by změny mohly odstranit nerovné postavení veřejnoprávního rozhlasu a soukromých rádií.

